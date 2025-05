Voetballegende Ruud Gullit straalt van oor tot oor bij bijzondere gebeurtenis: 'Bedankt hè'

Ruud Gullit heeft in zijn leven veel gewonnen, maar hij kan nog altijd van iedere prijs genieten. Dat bleek wel weer bij de eChampions League, de online versie van het grootste Europese clubtoernooi ter wereld. Daar grijnsde hij na een bijzondere gebeurtenis.

Gullit heeft sinds 2018 zijn eigen e-sportsteam, dat onder andere het voetbalspel EA FC (voorheen FIFA) speelt. Terwijl het toetje van het huidige Champions League-seizoen nadert, met aanstaande zaterdag de finale tussen Paris Saint-Germain en Inter, hebben de beste gamers ter wereld hun toernooi achter de rug. Woensdag viel de beslissing in München.

In de finale stond één van Gullits spelers: de Nederlander Emre Yilmaz. Hij nam het op tegen de esporter van de Duitse voetbalclub RB Leipzig: de Deen Anders Vejrgang. Hij baarde ooit opzien door 536 wedstrijden op rij te winnen in Champions (ook wel bekend als Weekend League), een onderdeel van het spel.

Bijzondere gebeurtenis

Maar het was juist Yilmaz die de hele eChampions League ongeslagen was. Dat bleef hij, want hij won de finale van zijn Deense tegenhanger met 2-1. Zo pakte hij voor de tweede keer de eindwinst van het toernooi, dat lukte hem eerder in 2023. De wereldkampioen van 2024 scoorde twee keer met Thierry Henry. Gullit zag het allemaal vanaf een afstandje, hij was aanwezig als analist.

Na de bloedstollende strijd zocht hij zijn pupil nog op voor een praatje. "Een stomme vraag: maar hoe voel jij je nu?", begon Gullit retorisch. Yilmaz reageerde door te zeggen dat hij vooral op het einde nerveus was. "Maar om het voor de tweede keer te winnen is ongelooflijk", stamelde hij.

Voetbalicoon

Gullit won twee Europa Cups I met AC Milan, de voorganger van de Champions League. "Dat zijn er geen twee, maar vier", grapte hij over het feit dat twee keer een speler van hem de online versie heeft gewonnen. "Bedankt daarvoor, hè Emre."