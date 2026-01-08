Volleybalster Laura Dijkema is ontsnapt aan de strenge regels die gelden in de Verenigde Staten. De Nederlandse topspeelster keerde na een bezoek aan haar thuisland tijdens de feestdagen terug naar haar club. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Het zweet brak me uit."

Dijkema krijgt van sommig eten in de Verenigde Staten last van allergie. Dus propt ze iedere keer als ze in Nederland op bezoek is geweest een koffer vol met eigen eten. Dat zorgde nadat ze Kerstmis in eigen land had gevierd nogal voor een hachelijke situatie.

Koffer vol eten

"Ik had de koffer helemaal gevuld, want dan kan ik er de komende weken gewoon tegenaan. Die broden gooi ik gewoon hier in de vriezer", begint Dijkema haar verhaal. Maar eenmaal geland in Minneapolis, waar ze overstapte naar haar eindbestemming, begonnen de problemen. "Ik miste een of ander papiertje die ik niet had", aldus de volleybalster.

Na wat opzoekwerk en het laten zien van haar visum ging de medewerker van het vliegveld toch akkoord. "En ineens vraagt-ie: 'Heb je eten meegenomen uit Nederland?' Ik dacht: godsamme, ik heb een hele koffer vol. Ik zo: 'Nee!'"

'Ik had het niet meer'

Het zorgt voor gelach bij haar podcastcollega’s van Over de Top. "Ik begon al te zweten natuurlijk", gaat Dijkema verder, die een pokerface opzette. Helemaal toen ze nog een keer de vraag kreeg of ze eten had meegenomen naar de VS. "Ik dacht dat hij een of andere pop-up in zijn schermpje had gekregen, dat mijn tas helemaal vol zat met eten of zo", lacht ze. "Ik had het niet meer, het zweet brak me uit."

Maar daar bleef het niet bij. Bij een volgend controlemoment waren er honden die roken aan haar tas. "Ik vloog met twee teamgenotes, Anne Buijs en een Pools meisje. Zij liepen iets voor mij en toen ik er doorheen moest, draaiden zij zich allebei om naar mij om te kijken of die honden zaten te snuffelen. Oooh… We zaten allemaal goed, maar het was gewoon zo’n moment van stress", schetst Dijkema.

"Het is echt super streng hier in Amerika, en echt zenuwslopend, maar ik heb het gehaald. Ik kan lekker Nederlands brood eten, helemaal excited", aldus de speelster van het Amerikaanse LOVB Omaha in Nebraska.