Vonken vlogen ervan af bij verliefde Oranje-hockeysters: 'Die kamer was altijd donker en muf'

Een geheime relatie binnen een sportteam? Het gebeurde tijdens de topsportcarrière van voormalig Oranje-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast deelt het duo op smakelijke wijze details over een verborgen liefdesrelatie binnen hun team.

“Er is een schaatskoppel in het geheim getrouwd!”, begint Van As enthousiast in de podcast. “Marcel Bosker en Melissa Wijfje zijn een jaar geleden getrouwd. We zagen nu pas foto’s verschijnen. Gefeliciteerd! Maar... hebben wij eigenlijk ooit een geheim koppel in ons team gehad?”

Bekend Nederlands schaatskoppel doet opvallende onthulling: jaar geleden in het geheim getrouwd Fantastisch nieuws uit de schaatswereld: Marcel Bosker en Melissa Wijfje zijn getrouwd. Sterker nog: een jaar geleden gaven zij elkaar 'stiekem' al het jawoord. Het schaatskoppel vierde op 23 mei het éénjarig jubileum van hun huwelijk met een feest en daar besloot een collega van Bosker de microfoon te grijpen en een liedje te zingen.

'Muf en goor'

Hoog reageert direct: “Ja! We hadden een koppel dat maandenlang hun relatie geheim hield. De hele zomer zelfs. Ze lagen gewoon bij elkaar op de kamer als kamergenoten.”

Tophockeyster (26) 'hartstikke verliefd' op Oranje-voetbalster (28): 'We hebben het leuk samen' Dat Pien Sanders en Jill Roord een relatie hebben, hing al een paar maanden in de lucht. De twee Nederlandse topsporters doken steeds vaker op elkaars sociale media op en waren ook toeschouwer bij de wedstrijden van de ander. Nu spreekt tophockeyster Sanders voor het eerst in het openbaar over haar relatie met de voetbalster van de Oranje Leeuwinnen.

Ze herinnert zich nog hoe het eraan toe ging op die kamer: “We kwamen daar binnen… Zij waren superfit en hadden energie voor tien, maar die kamer was zó muf en goor.”

DVD's halen

“Ja, echt goor!”, vult Van As lachend aan. “Wij gingen toen een DVD halen, want ze keken altijd Disneyfilms. Die kamer was áltijd donker en muf…”

Nieuw sportkoppel Pien Sanders en Jill Roord laat volgers watertanden: 'Zo lekker' Tophockeyster Pien Sanders en Oranje Leeuwin Jill Roord hebben veel fans op TikTok. Daar maken ze steeds meer content samen en die wordt zelfs internationaal bekeken. Hoewel buitenlandse volgers niet alles verstaan, genieten ze wel van de beelden.

Hoog knikt: “Ze lieten ook standaard de gordijnen dicht. Niemand mocht iets zien.” Van As moet lachen: “Echt een sekshol!” “Zo erg dat we die kamer uitkwamen en tegen elkaar zeiden: ‘Bah, wat stinkt het daar!’”, vertelt Van As.

'Toen vertelden ze het pas'

Hoog lacht: “Maar zij hadden daar duidelijk geen last van.” Pas na de gewonnen EK-finale in Nederland werd het geheim onthuld. “We stonden in een of andere kroeg, met wat biertjes op, en toen vertelden ze het", herinnert Hoog zich.

Nederlandse topschaatsster en tennistalent onthullen bijzonder liefdesverhaal: 'Ik durfde niet' Schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong zijn sinds dit jaar een Nederlands sportkoppel. De twee topsporters ontmoetten elkaar op een bijzondere manier. "Ik durfde eigenlijk niet op haar af te stappen."

Maartje Paumen

Rond 2012 hadden Oranje-hockeysters Maartje Paumen en Carlien Dirkse van den Heuvel een relatie. De strafcornerspecialiste en de middenvelder waren daar na hun eerdere zwijgen, heel open over. Een jaar na de Spelen in Londen gingen de twee uit elkaar, maar ze speelden nog wel allebei in het succesvolle Nederlands team.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de Champions League-finale, de Oranje Leeuwinnen die vlak voor het EK hard onderuitgingen, de Giro d’Italia én uiteraard weer hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: