Bij de familie Doornbos was wat te vieren. Moeder, schoonmoeder en oma vierde haar verjaardag. En dat gebeurde niet zomaar ergens, namelijk op een boot in de Egeïsche zee tussen Turkije en Griekenland. Daar trok Robert Doornbos iets opvallends aan.

Hij had namelijk een masker op van zijn schoonmoeder. Daarin was hij niet de enige, want heel de familie deed vrolijk mee. De 'best mother in the universe' wordt groots gefeliciteerd door Chantal Bles, de vrouw van Doornbos. 'Een groot voorbeeld van hoe je alles uit het leven kan halen met zoveel liefde, kracht en vreugde, ook al zit het leven weleens tegen', schreef ze bij een reeks foto's op Instagram.

Varen langs betoverende plekken

'Ik ben in een liefdevol bedje geboren en daar ben ik zo dankbaar voor', benadrukte een gezegende Bles. 'We vieren het leven met de family op een prachtige boot en zien de mooiste plekjes van Griekenland en Turkije.'

Op haar verhaal deelde Bles nog een foto van haar ouders, die zoenend de verjaardag vierden. Doornbos vermaakte zich vooral door foto's van het masker van zijn schoonmoeder te delen. Dat deed hij op zijn verhaal. Daarin gooide hij ook nog het lekkere eten, het mooie uitzicht en een jetskitocht van zijn vrouw.

i Het masker dat Robert Doornbos droeg op de boot. © Instgram: robertdoornbos

Heftige periodes

De familie Doornbos-Bles maakte in korte tijd het nodige mee. Doornbos en Bles verloren hun eerste dochter, Pebbles, op 9 april 2013 bij een vroeggeboorte rond 25 weken. Door ernstige complicaties overleed ze kort na de geboorte. Haar herinnering leeft voort binnen het gezin, waar regelmatig over haar gesproken wordt met hun kinderen Jada en Josh.

Jada werd op jonge leeftijd ernstig ziek. In 2018 werd bij haar een niertumor met uitzaaiingen vastgesteld. Ze onderging een intensief behandeltraject en werd uiteindelijk kankervrij verklaard. In 2025 werd opnieuw een tumor ontdekt, maar ook deze keer sloeg de behandeling aan. Inmiddels maakt Jada het goed en woont het gezin in Dubai.