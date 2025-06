Tv-persoonlijkheid Olcay Gulsen heeft zich uitgesproken over haar ervaringen aan tafel bij Vandaag Inside. Het gaat er in het programma met oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen en presentator Wilfred Genee soms hard aan toe, merkte ook Gulsen.

Ze schoof regelmatig aan bij de talkshow, maar is al een tijdje niet meer te zien. Toch sluit ze een terugkeer niet uit. "Dat zou best kunnen", vertelt ze aan Weekend. Voorlopig heeft VI nog een pauze en is De Oranjezomer te zien.

Lionel Messi werd smoorverliefd op jonge Nederlandse: 'Deed er alles aan om in haar buurt te komen' Lionel Messi is inmiddels 38 jaar en is al zo'n twintig jaar een fenomeen als voetballer. De Argentijn speelt nu voor Inter Miami, maar beleefde zijn echte doorbraak bij het grote publiek in Nederland. Nu blijkt dat hij toen niet alleen zijn voeten, maar ook zijn hart liet spreken.

Daar krijgt Gulsen wel vaak een plekje aan tafel. "En dat is ook prima", zegt ze. Vervolgens vertelt ze over haar band met het VI-trio. "Ik heb geen ruzie met de mannen. Het is gewoon hun show en als zij mij aan tafel willen schuif ik aan. Maar als dat niet zo is ga ik mezelf niet opdringen."

Geen match

Olcay is zich ervan bewust dat ze vaak een andere mening heeft dan Derksen, Van der Gijp en Genee. Er ontstaat dan ook een andere dynamiek als zij aan tafel zit. "Ik heb een heel ander geluid dan je daar hoort aan tafel en kan me voorstellen dat dat lastig is voor de VI-kijker", legt ze uit.

Robert Doornbos 'vlucht' met zijn gezin van Dubai naar Europa: 'Daarna gaan we weer terug' Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos woont inmiddels al weer enkele maanden in Dubai. De 43-jarige Nederlander is nu weer even terug in Nederland en dook op bij de première van de veelbesproken F1 The Movie, met Brad Pitt in de hoofdrol. Doornbos is blij dat zijn gezin de verhuizing naar het Midden-Oosten zo goed oppakt.

"Zij denken conservatiever en rechtser, dat is gewoon een feit. En dat is oké, maar dat matcht niet altijd met mijn denkbeelden."

Wesley Sneijder

Bij De Oranjezomer sprak Gulsen zich dinsdag nog uit over oud-voetballer Wesley Sneijder. Hij nam het op voor zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau na geruchten over haar financiële situatie. Er werd beweerd dat zij na de scheiding 19 miljoen euro zou hebben gekregen van de voormalig Oranje-international.

Tennislegende Andre Agassi laat alles na aan vrouw Steffi Graf: 'Ik vertrouw haar' Oud-toptennisser Andre Agassi (55) heeft een boekje open gedaan over de opvoeding van zijn kinderen met zijn vrouw Steffi Graf (56). Hij is zich ervan bewust dat hij een jaartje ouder wordt en denkt na over zijn nalatenschap. "Dat is wel egoïstisch".

"Het is helemaal niet waar. Het is niet aan de orde", zei hij. "Het zijn gewoon vieze mensen die dat doen. Je mag een mening hebben over de serie, dat mag zeker. Maar je moet geen andere dingen erbij halen. Ze heeft het allemaal zelf gedaan, in haar eentje. En ik ben daar supertrots op."

Gulsen reageerde in De Oranjezomer op zijn woorden. "Ik vind het een heel sterk statement van Wesley en ik vind het ook mooi dat ze zo'n ontzettend goede band met elkaar hebben", zegt zij.