Voormalig topbokser Stefy Bull is schuldig bevonden aan samenzwering voor het leveren van cocaïne, zo meldde de BBC op dinsdag. De Engelsman, die al sinds 28 februari vastzit, werd veroordeeld door een jury in Sheffield.

Bull, wiens echte naam Andrew Bulcroft is, gebruikte het versleutelde telefoonnetwerk Encrochat om onder de alias 'Yummycub' "aanzienlijke hoeveelheden" cocaïne te kopen. Bull ontkende de beschuldigingen, maar de jury beoordeelde na een vierdaags proces dat de voormalig bokser schuldig is. Hij blijft in voorarrest en wordt op 26 augustus officieel veroordeeld. Dan wordt ook bekend wat zijn straf wordt.

De openbaar aanklager vertelde de jury dat de politie berichten had gevonden tussen Bull en Christopher en Jonathan McAllister, die in 2022 werden veroordeeld voor de import van Klasse A-drugs, dat zijn volgens de Britse wet de gevaarlijkste en schadelijkste drugs. De berichten, waarin gesproken wordt over de aankoop van kilo's cocaïne voor "ongeveer 38.000 Britse pond (circa 44.000 euro)", werden uitgewisseld tussen maart en mei 2020.

Berichten

In de berichten werden ook de nodige aanwijzingen gevonden dat het om Bull zou gaan. Zo verwezen de McAllisters naar Bulcroft als 'The Boxer'. Ook vroeg hij aan een van hen om hem te ontmoeten bij 'de sportschool', met hetzelfde postcodegebied als zijn voormalige boksschool. Daarnaast sprak hij over 'mijn huis', wat overeenkwam met zijn toenmalige woonadres.

Een ander belastend detail is dat hij op 10 mei 2020, zijn verjaardag, reageerde met 'thank you' op een felicitatie. Dit was volgens de aanklager 'overduidelijk bewijs' dat Bull en 'Yummycub' dezelfde persoon waren.

Stefy Bull

De 48-jarige Bull is een gerespecteerd figuur in de Britse bokswereld. De voormalige Britse lichtgewichtkampioen bokste voor het laatst in 2010, toen hij verloor van Curtis Woodhouse. Hij stopte met uiteindelijk 29 overwinningen, 7 nederlagen en 1 gelijkspel op zijn naam, en richtte zich vervolgens op het trainen van andere boksers.

Bull werd een succesvol organisator van kleinere boksevenementen in Groot-Brittannië, maar is het meest bekend als trainer, nadat hij de carrières van Terry Harper, Jamie McDonnell, Maxi Hughes en Jason Cunningham begeleidde.