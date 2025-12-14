Vroeger kwam hij uit voor het nationale basketbalteam van Duitsland, maar vandaag de dag heeft Heiko Schaffartzik het over een totaal andere boeg gegooid. Hij is namelijk uit de kleren gegaan voor een reclamespotje.

Schaffartzik is in zee gegaan met het kledingmerk Levi's. De voormalig basketballer is de grote ster in een reclamespotje van het merk. Het opvallende: meneer draagt geen broek in het filmpje. "Toen ik het script las, heb ik meteen ja gezegd", zo vertelde Schaffartzik.

Nog geen officiële reclame

Vooralsnog is de video geen officiële reclame van Levi's en deze wordt tot nu toe niet op tv of in de bioscopen vertoond. "Dit is een zogeheten spec spot", legt Schaffartzik uit. "Productiebedrijf Iconic Film heeft deze film gemaakt en mocht met toestemming van het bedrijf het Levi’s-logo gebruiken."

Of Levi’s de spot daadwerkelijk overneemt, wordt waarschijnlijk pas volgend jaar besloten. Daarom is de clip ook nog niet vrijgegeven. "Levi’s houdt er nog de duim op", zo legt de voormalig basketballer uit over de situatie.

Geen moeite

Schaffartzik had er geen moeite mee om uit de kleren te gaan. "Ik ben acteur en heb gewoon mijn steentje aan het project bijgedragen", vertelde hij. "Alleen aan het begin van de opnames moest ik even wennen aan het feit dat er 50, 60 mensen op de set stonden. Maar de productie was extreem professioneel."

Zo was er zelfs een zogeheten intimiteiten coördinator. Dat is een gespecialiseerde professional die erop let dat intieme scènes met instemming en respect voor de acteurs worden opgenomen.

Nu hoeft de 90 seconden durende video alleen nog maar in de smaak te vallen bij het kledingmerk. "We hopen dat Levi’s de spot ook koopt. Dat zou geweldig zijn", zegt producent Dariush Owji erover.