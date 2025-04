Voormalig zwemkampioene verbreekt stilzwijgen na jaren vechten tegen heftige ziekte: 'Voelde me de slechtste moeder'

Nada Higl, voormalig winnares van goud op het WK in Rome in 2009, lijdt aan colitis ulcerosa. Een chronische en ongeneeslijke ziekte, die het slijmvlies van de dikke darm in constante 'ontstekingsmodus' houdt. Nu, na lange tijd, deelt ze een ontroerende boodschap op Instagram.

Topzwemster Nada Higl breekt haar stilzwijgen. Haar grootste succes kwam in 2009, toen ze goud won op de 200 meter schoolslag in Rome. Daarna verdween ze van het toneel. Een van de redenen voor haar afwezigheid was haar strijd tegen colitis ulcerosa, een chronische en ongeneeslijke darmaandoening. Nu deelt ze een indrukwekkende boodschap op Instagram die velen aan het denken zal zetten.

'In stilte van voetstuk gevallen'

“Niemand vroeg hoe het met me ging toen de pijn het ergst was. Toen ik in stilte van mijn voetstuk viel. Toen ik met een medaille thuiskwam, maar me leeg voelde. Jarenlang geloofde ik dat kracht is wat je aan anderen laat zien. Nu weet ik: kracht is wat je met jezelf doet als niemand kijkt. Ik was wereldkampioen. En ik droeg de last van die titel. En van mijn eigen verwachtingen. En die van anderen. En van de nederlagen die van buitenaf niet zichtbaar waren."

'Erg verdrietige' Nederlandse topzwemster (24) komt met groot nieuws Tes Schouten heeft een zware beslissing moeten nemen. De Nederlandse topzwemster liet de afgelopen weken doorschemeren dat ze met een heftige aandoening kampt. In een uitgebreid statement vertelt de pas 24-jarige Schouten wat er precies aan de hand is.

'Weet dat je niet alleen bent'

Ze vervolgt met enige hoop: "Maar daar ergens begon mijn ware reis – door middel van psychotherapie, mentale training, en de confrontatie met mezelf. Door verandering. Vandaag draag ik geen medailles – maar ik draag vrede. En die geef ik door. Aan atleten die sterk willen zijn, ook als ze verliezen. Gefocust, ook als ze opbranden. Aanwezig, ook als het moeilijk is. Als jij een van hen bent – weet dan dat je niet alleen bent. Ik ben er voor je. Nada Higl”

Ongeneeslijke ziekte

“Toen ik voor het eerst hoorde aan welke ziekte ik leed en de verschillende ervaringen van andere patiënten las, was ik doodsbang. Alleen al de naam van de ziekte joeg me angst aan, want ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht dat ik nooit meer normaal zou kunnen eten of functioneren. Maar naarmate de tijd verstreek, accepteerde ik mijn ziekte en besloot ik haar te trotseren. Vanaf het begin heb ik de ziekte zeer serieus genomen, en dat doe ik nog steeds. Ik wil mijn situatie op geen enkele manier in gevaar brengen, want mijn kinderen hebben me nog lang nodig in hun leven”, vertelde Nada Higl eerder.

Zwemlegende Inge de Bruijn maakt indruk met verbluffende foto: 'Dat is ongelooflijk' Ex-topzwemster Inge de Bruijn blies afgelopen weekend de hele sportwereld weg met een indrukwekkende foto op social media. De meervoudig olympisch kampioen blijkt namelijk nog altijd een lichaam te hebben als in de beste dagen van haar loopbaan. Het lijf van de voormalig zwemster maakt ook veel indruk op oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die het ook wel zien zitten om er zo bij te lopen.

'Voelde me slechtste moeder ter wereld'

Ze voegt eraan toe dat haar man haar grootste steun was in moeilijke tijden. “Het gebeurde vaak dat ik depressief werd tijdens het voeden van mijn kind, omdat ik midden in de voeding naar het toilet moest rennen. Ik voelde me de slechtste moeder ter wereld. Mijn ouders en mijn man (Milan Boharevic) waren toen mijn grootste steun en lieten me niet opgeven”, benadrukte ze.

Ze besluit met te zeggen dat ze moe is van de voortdurende strijd tegen een onzichtbare vijand. “Ik ben moe van de voortdurende strijd tegen onzichtbare vijanden. Mensen raken hier te snel opgebrand."