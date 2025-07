Toptennisser Jannik Sinner is onderwerp van gesprek op Wimbledon. En niet alleen vanwege zijn halve finale op het Londense gras, ook door zijn vermeende liefde. Die houdt vooral de jongere generatie in zijn greep.

De geluiden gaan dat Sinner samen is met de Deense influencer Laila Hasanovic. Zij was eerder samen met een andere topsporter. Hasanovic plaatste eerder op Wimbledon een video op TikTok die flink viraal ging. 'Tijd om verward te kijken op Wimbledon', zette ze erbij. Op de beelden is te zien hoe Hasanovic samen met een vriendin over de tribune liep op Centre Court.

Die video is inmiddels al meer dan 750 duizend keer bekeken en 100 duizend keer geliked. Het model post vaak dingen over lifestyle en reizen, maar het tripje naar Wimbledon is wat interessanter volgens insiders.

Vermeende vriendin Jannik Sinner

Hasanovic was eerder drie jaar samen met Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael. Eerder dit jaar ging de relatie tussen de coureur en influencer uit, waarna de Duitser al de foto's samen verwijderde.

Sindsdien gonst het van de geruchten over Hasanovic, met name over Sinner. De Deense is al meermaals gespot in zijn box op Wimbledon. Vaak is dat een abc'tje, aangezien daar vaker vrouwen en/of vriendinnen zitten. Zo dook tennisster Anastasia Potapova vaak op bij de Nederlander Tallon Griekspoor, waarna bleek dat ze een relatie hadden.

In mei was Sinner nog duidelijk over zijn status. "Er is veel aandacht. Ook buiten het veld was ik verrast om wat foto's te zien, waarop niets ernstigs te zien was. Ik heb geen relatie", zei hij toen. Daar lijkt nu toch verandering in te zijn gekomen.

Interessante halve finale

Het is afwachten of Hasanovic vrijdagmiddag ook aanwezig is op Centre Court. Dan betreedt de Italiaanse nummer één van de wereld de baan voor zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Eerder dit jaar vochten de twee een heerlijk duel uit in de halve eindstrijd van Roland Garros. Toen stapte Sinner als winnaar van de baan.

Alles over Wimbledon

