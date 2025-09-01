Magui Corceiro, de vriendin van McLaren-coureur Lando Norris, stal de show op de rode loper in Venetië. Terwijl de GP van Nederland eindigde in drama en teleurstelling, genoot de 22-jarige actrice en model van een avond vol glamour en applaus. Ze kon zelfs rekenen op een reactie van een welbekende Nederlandse spelersvrouw.

De Portugese verscheen bij de première van Frankenstein tijdens het 82ste Internationale Filmfestival van Venetië. In een elegante, bandloze jurk die haar schouders volledig bloot liet, liep ze zelfverzekerd over de rode loper. Later schoof ze ook aan bij het exclusieve Armani/Archivio-diner ten gunste van UNICEF.

Op Instagram, waar ze 2,2 miljoen volgers heeft, deelde Magui meerdere foto’s van de avond. "Een viering van film, dromen en de magie van verhalen vertellen. Bedankt Armani voor zo’n prachtige avond", schreef ze erbij.

Mikky Kiemeney laat van zich horen

Binnen korte tijd stroomden de likes en reacties binnen. Fans noemden haar een 'prinses', spraken van een 'droom' en overlaadden haar met het woord 'liefde'. Tussen al die reacties verscheen ook een bekend Nederlands gezicht: Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, die kort maar krachtig schreef: "Prachtig."

Van breuk naar kus in Boedapest

De verschijning van Corceiro maakt duidelijk dat ze allang niet meer enkel 'de vriendin van' is. Toch blijft de link met Norris voer voor de roddelpers. De Brit en de Portugese actrice, die tussen 2019 en 2023 een relatie had met João Félix, vormen een echte knipperlichtkoppel.

In mei 2023 werden ze voor het eerst samen gezien in Monaco, rijdend in een klassieke Fiat Jolly uit 1972. Een jaar later leken de twee uit elkaar, waarna Norris in de zomer van 2024 zelfs verklaarde: "Ik heb geen tijd voor een hond. Als ik er een neem, heb ik een vriendin nodig – en die heb ik niet." Maar in 2025 kwamen ze weer samen, iets wat officieel werd toen Norris haar na zijn GP-zege in Hongarije publiekelijk kuste.

Titelstrijd krijgt knauw

Voor Norris zelf verliep het weekend in Zandvoort een stuk minder sprookjesachtig. Lange tijd leek hij op weg naar teamgenoot Oscar Piastri om het gevecht voor de overwinning aan te gaan, maar dankzij een motorprobleem kwam zijn race vroegtijdig ten einde.

Extra zuur voor Norris: waar hij in Boedapest het gat naar Piastri nog wist te verkleinen tot negen punten, liep de achterstand in Zandvoort juist weer op naar 34. Daarmee lijkt de titelstrijd voorlopig uit zicht. Al is één ding zeker: in de resterende races zal hij er alles aan doen om zijn droom levend te houden.