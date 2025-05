Vriendinnen Kelly Piquet moedigen Max Verstappen op opvallende wijze aan tijdens eerste race als vader

Max Verstappen moest het afgelopen weekend uiteraard zonder zijn geliefde Kelly Piquet doen. De Braziliaanse beviel onlangs van hun eerste kindje samen en moest de GP van Miami dus vanuit hun huis in Monaco bekijken. Verstappen werd aan de andere kant van de wereld toch gesteund, want vriendinnen van Piquet moedigden hem tijdens de race aan.

Piquet deelt een foto op Instagram die Xenia Adonts op haar account plaatste. De Duitse influencer, die Russische roots heeft, bracht samen met Cait Bailey een bezoekje aan de race en de twee zijn allebei goede vriendinnen van de Braziliaanse partner van Verstappen. Ze konden dan ook niet anders dan hem op een speciale manier aan te moedigen tijdens zijn eerste wedstrijd als vader.

De twee poseerden voor een doek met een grote beeltenis van de viervoudig wereldkampioen en hadden een blaadje met een opvallende tekst in hun handen. Adonts koos voor 'Go Max Daddy Go' en bij Bailey viel er 'Baby's First Podium' te lezen. "We missen Kelly Piquet", zette de influencer onder de foto. Piquet reageerde met het woord 'dead' op de actie van haar twee vriendinnen om aan te geven dat ze het hilarisch vond.

De twee goede bekenden van Piquet hadden een goede plek om de verrichtingen van Verstappen te aanschouwen, zo blijkt uit een andere video die Adonts op haar Instagram deelde. De Nederlander scheurt daarin keihard door een bocht heen. "Dit is een van de weinige sporten die ik kijk waarbij ik niet denk 'als ik dit zou proberen dan kan ik het ook", schreef ze erbij.

De vriendinnen van Piquet pakten uit in Miami. © Instagram / Kelly Piquet

Vervelend weekend Verstappen

De aanmoedigingen hadden uiteindelijk weinig effect, want Verstappen beleefde een vervelend weekend in Miami. Hij bleef puntloos in de sprintrace door een enorme blunder en ook in de race van zondag kon hij geen vuist maken.

Verstappen startte van pole position na een indrukwekkend kwalificatierondje, maar werd al snel ingerekend door de oppermachtige McLarens. Door een vervelende timing van de safety car werd hij ook nog ingehaald door George Russell en eindigde hij als vierde. Red Bull diende nog een protest in tegen de Brit, maar dat haalde niets uit.

Dochter Lily

Verstappen mag zich troosten met het feit dat hij de komende week veel tijd door kan brengen met zijn vriendin en hun pasgeboren baby. Het koppel maakte vlak voor het weekend in Miami bekend dat ze trotse ouders zijn geworden van dochtertje Lily.

Volgende race

De Red Bull-coureur heeft komend weekend vrij en moet de week erna weer aan de bak. Dan staat de eerste Europese race van het seizoen op de kalender. Verstappen zal hopen dat hij op het circuit van Imola wel de strijd aan kan gaan met McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De Nederlander won vorig seizoen de race op het Italiaanse circuit.