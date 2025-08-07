De relatie tussen Gavi en Fermin Lopez, twee belangrijke spelers van FC Barcelona, zou zijn bekoeld door ruzie tussen hun vriendinnen.

Gavi en Fermin Lopez zijn twee spelers die door FC Barcelona vanuit de jeugdopleiding zijn doorgeschoven naar het eerste elftal. Ze zijn ongeveer even oud, allebei afkomstig uit Andalusië, en hebben altijd een hechte band gehad. De laatste tijd is er echter steeds meer spanning tussen de twee middenvelders van Barcelona. Die spanning zou zijn opgelopen tot een kookpunt na een bericht dat Fermin op sociale media plaatste, maar enkele minuten later weer verwijderde:

'Verraad en lafheid'

"De slechten winnen nooit. Ook zij die de andere kant op kijken niet, noch zij die van verraad een levensstijl maken en van lafheid een motto. Ze verliezen elke dag, want de make-up waarmee ze zich elke ochtend bedekken, verdwijnt vroeg of laat en uiteindelijk laten ze de wereld zien wie ze werkelijk zijn."

De Corriere dello Sport schrijft dat het bericht gericht zou zijn aan Gavi en zijn partner, Ana Pelayo. De influencer uit Sevilla zou gebrouilleerd zijn met de vriendin van Fermin, Berta Gallardo. Volgens de Italiaanse krant zouden de twee vriendinnen elkaar via sociale media diverse steken onder water hebben toegebracht.

Geen 'gefeliciteerd'

Het idee van een breuk tussen de spelers wordt versterkt door het feit dat Fermin een van de weinige spelers van Barcelona was die Gavi niet feliciteerde met zijn verjaardag op 5 augustus. Ana en Berta, de partners van de twee Barcelona-spelers, komen beiden uit Sevilla en zijn actief als online influencers. Ana, de vriendin van Gavi, heeft een aanzienlijk groter aantal volgers op Instagram: 396.000 om 155.000.

