Vrouw Davy Klaassen deelt heerlijke momenten van 'date' met kersvers gezin

Davy Klaassen maakt optimaal gebruik van zijn Eredivisie-vrije weekend. Door de interlandperiode is er even geen clubvoetbal, wat de middenvelder de kans geeft om te genieten van quality time met zijn kersverse gezin. En waar kan dat beter dan in zijn vertrouwde Amsterdam?

Mr. 1-0 werd wederom niet opgeroepen door Ronald Koeman voor Oranje, in dit geval voor de Nations League-duels tegen Spanje. Zijn laatste wedstrijd voor Oranje speelde hij in 2023 tegen Gibraltar.

Of de Ajax-middenvelder zich echter ergert dat hij niet is gevraagd, is maar de vraag, aangezien zijn vrouw, Laura Benschop, recent beviel van hun eerste kind: dochter Cruz Klaassen Benschop, die op 9 maart 2025 werd geboren. Door deze blije gebeurtenis miste Klaassen het uitduel tegen PEC Zwolle, dat met 0-1 werd gewonnen.

'Matcha date'

Zijn vrije weekend geeft de middenvelder de kans om wat tijd te besteden met zijn kersverse gezin, waar hij dan ook dankbaar gebruik van maakt. Op Instagram deelt Benschop beelden van een "Matcha date" met het gezin, niet geheel verrassend in Amsterdam.

Matcha (een groene thee uit Japan) latte is tegenwoordig razend populair. Het ziet eruit als een soort groene cappuccino en wordt gemaakt van matcha en opgeklopte melk. In vergelijking met koffie zouden er verschillende gezondheidsvoordelen aan het drankje zitten, wat bijdraagt aan de groeiende populariteit. "Schattigste matcha date," schrijft de vrouw van de middenvelder bij de foto's die ze op Instagram deelt.

Toscaanse bruiloft

Bijna een jaar geleden gaven het stel elkaar het ja-woord in Italië, waar ze toen nog woonden. De bruiloft duurde drie dagen en werd gevierd in het Toscaanse Vignamaggio, met zo'n vijftig gasten. De eerste avond begon met een welkomstdiner met barbecue en pizza's, én typisch Italiaanse Aperol spritz.

Op de tweede dag werd er gezamenlijk ontbeten, met de lievelingskoffie van het stel: Cafecito uit hun favoriete koffietent in Amsterdam, die speciaal voor de bruiloft naar Italië was gekomen om hen te voorzien van koffie en, uiteraard, matcha latte. De laatste dag werd afgesloten met een brunch aan het zwembad, waar karaoke werd gezongen, gevolgd door een diner met echte Italiaanse pizza's in een restaurant in het dorp.