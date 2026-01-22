Renate Wennemars heeft het als schaatsmoeder deze periode ongetwijfeld heel druk, maar het ontgaat haar niet wat er in de wereld gebeurt. Zij wijdt haar nieuwste column voor De Stentor aan de maniertjes van Donald Trump en ze blijkt zelf ook een merkwaardige gewoonte te hebben.

Renate Wennemars, vrouw van oud-topschaatser Erben en moeder van wereldkampioen Joep, kreeg een filmpje doorgestuurd van een vriendin. Een fragment uit de beroemde film Love Actually kwam precies overeen met de woorden die Trump uitsprak na zijn gesprek met Mark Rutte over Groenland. Het enorme stuk land blijft in handen van Denemarken, maar de president van de Verenigde Staten kreeg alsnog 'alles wat hij wilde'.

De columniste ziet nog meer opvallende maniertjes van Trump. 'Een man die regeert zoals een ander een bordspel speelt: strategisch, agressief, nietsontziend, bluffend en de ander in verwarring achterlatend.' Wennemars benadrukt dat die persoon niet altijd hoeft te winnen. Het kan juist ook de speler zijn die je niet hoort, die zich niet in zijn kaarten laat kijken.

'Daar maak je geen vrienden mee'

En dan verklapt de moeder van Joep Wennemars, regerend wereldkampioen op de 1000 meter, haar merkwaardige gewoonte: 'Of zo iemand als ik; die stiekem de kaarten/pionnen achterhoudt om ze even later schichtig weer op het bord te laten verschijnen. Valsspelen heet dat. Daar maak je overigens geen vrienden mee.'

Op naar de Olympische Spelen

Renate reist binnenkort af naar Milaan, waar haar zoon meedoet aan liefst drie afstanden. Wennemars plaatste zich als enige Nederlandse man voor de 500, 1000 en 1500 meter. Renate en Erben zullen niet alleen voor hun zoon, maar ook voor schoondochter Suzanne Schulting juichen. De vriendin én teamgenote van Joep doet zelfs op twee verschillende disciplines mee.

Schulting plaatste zich als langebaanschaatsster namelijk voor de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Daarna besloot zij ook mee te doen aan de NK shorttrack, een sport waar zij zich tot twee jaar geleden op focuste. De drievoudig gouden olympiër in die sport verraste na lange afwezigheid met de winst op de 1500 meter. Om die reden mag zij ook op die afstand meedoen aan de Olympische Spelen.