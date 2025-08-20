Er moest Renete Wennemars iets van het hart. De partner van schaatslegende Erben Wennemars en trotse moeder van Joep en Niels stoorde zich vorige week zichtbaar aan iets en schreef de frustratie van zich af.

In het dagelijks leven is de familie Wennemars doorgaans druk bezig met van alles en nog wat. Zeker op sportief gebied. Weer of geen weer: de fanatiekelingen lijken geen uitdaging uit de weg te gaan. Maar Renate merkte vorige week dat niet iedereen zo in het leven staat.

Zeker voor het weekend was het bijzonder warm, maar Renate kreeg het ook al Spaans benauwd van alles wat dat met zich meebracht in de maatschappij. "Het is nog maar een paar dagen flink warm en het grote gezeik begint alweer", schreef ze vrijdag in haar column voor De Stentor. "Het is ook nooit goed."

Onderwerp van gesprek

Want waar ze ook kwam: ze merkte dat het voortdurend ging over het weer en hoe zwaar het allemaal wel niet was. "En zo hebben we met z'n allen toch weer een reden gevonden om over het weer te klagen. Het is te warm. En alles waat TE voor staat..." Volgens Renate viel het allemaal reuze mee, met een paar dagen het kwik boven de dertig graden celsius.

Het 'piekje in de warmte' was volgens Renate allemaal niet zo bijzonder. Daar dachten enkele instanties echter anders over, tot onbegrip van haar. "Maar als er dan zo'n piekje aan zit te komen, slaat de boel op tilt. En kondigt onze overheid, bij monde van het RIVM, een NATIONAAL hitteplan aan."

Onbegrip over massale aandacht

Met stijgende verbazing volgde mevrouw Wennemars de mediastorm over het weer. "Het was voorpaginanieuws. We waren gewaarschuwd. Of is het betutteling?', zo vraagt ze zich hardop af. Na enkele dagen zweten durfde ze haar conclusies wel te trekken.

"Het is fijn als er dan wat voorlichting komt, over symptomen van oververhitting bijvoorbeeld. Maar door zo'n officieel en groots aangekondigd NATIONAAL hitteplan, leek het net alsof er ons iets VERSCHRIKKELIJKS te wachten stond. Grote koppen in de krant", zo schreef ze in het dagblad. Gelukkig, zo stelt ze iedereen gerust, is de echte warmte alweer voor bij. "Al vinden we vast wel weer iets anders om over te zeuren."

Blik op olympisch schaatsseizoen

De komende maanden zal de echte hitte sowieso verdwijnen uit het land, met de herst en winter in het vooruitzicht. Dat worden spannende tijden voor de familie Wennemars. Zoon Joep zal na zijn stunt op de WK afstanden in Hamar, waar hij de 1000 meter won, ongetwijfeld gaan voor plaatsing voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Die staan in februari op het programma. Ongetwijfeld krijgt moeder Renate het daar wél warm van.