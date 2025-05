Vrouw Nederlandse toptennisser deelt hartverscheurend verhaal: 'Een nachtmerrie van pijn en verdriet'

Tennisser Robin Haase trouwde in het najaar van 2024 met zijn geliefde Laurie en dat was natuurlijk een heel mooi moment. De twee hebben echter ook flink wat vervelende gebeurtenissen moeten doorstaan, want ze proberen al tijden tevergeefs om kinderen te krijgen. De vrouw van de Nederlandse tennisser deelde daar donderdag een hartverscheurend verhaal over.

Haase en zijn partner stapten in september in het huwelijksbootje en volgens Laurie hebben ze sindsdien heel vaak de vraag gekregen wanneer ze een kind gaan krijgen. Dat blijkt een heel vervelend onderwerp te zijn voor het koppel, zo blijkt uit een openhartig bericht van Laurie op Instagram.

"Oh wat had ik gewild dat het leven zo makkelijk was en je die baby gewoon kunt bestellen wanneer je er klaar voor bent", schrijft ze op het sociale medium. "De waarheid is dat Robin en ik al meer dan 2,5 jaar proberen zwanger te worden. Ik ben bij ontelbare dokters en ziekenhuizen geweest en heb bloedtesten, echo's en andere (zeer pijnlijke) testen gedaan."

Daaruit bleek dat de linker eileider volledig geblokkeerd was door een eerdere operatie, maar verder waren bij zowel Haase als zijn vrouw de resultaten goed en in 2024 kwam er geweldig nieuws voor het koppel. "Vorig jaar werd ik zwanger. Het was een van de beste dagen van mijn leven. Ik kon niet wachten om het Robin te vertellen, die de volgende dag thuiskwam van een toernooi en ik verraste hem. We waren in de wolken. "

Miskraam

Maar opnieuw werden de twee geconfronteerd met een gigantische dreun: "Helaas na 6 weken een miskraam gehad. Ik kan het gevoel van verlies en liefdesverdriet niet beschrijven en ik weet dat er zoveel van jullie zijn die het gevoel kennen."

In eerste instantie leek het allemaal goed te gaan, ondanks het feit dat Laurie voor haar eerste echo bloed verloor en last had van koude rillingen. Het embryo bleek niet in de baarmoeder, maar in de rechter eileider te zitten. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, maar later moest tijdens een spoedoperatie juist die buis verwijderd worden en dat betekende het einde van de zwangerschap.

Geen natuurlijke zwangerschap meer mogelijk

De operatie had echter nog meer gevolgen. "Ze merkten ze dat mijn linker eileider bedekt was met littekenweefsel en die hebben ze ook verwijderd. Mijn eierstokken zijn er nog en ze bevatten mijn eieren, iets waar ik zo dankbaar voor ben, maar nu mijn beide eileiders weg zijn, kan ik niet meer van nature zwanger worden. Ik werd wakker van een operatie in een nachtmerrie van pijn en verdriet, iets waarvan ik zou willen dat niemand ooit zou moeten doorstaan."

De vrouw van de tennisser vond het heel moeilijk om met dat leed en geeft aan dat ze zelfs dacht dat zij het probleem was. "Ik was soms zo hard voor mezelf", concludeert ze daar nu over. Inmiddels heeft ze ingezien dat het niet haar fout is en gaat ze binnenkort proberen om via een IVF-traject toch zwanger te worden.