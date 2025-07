Renate Wennemars, de vrouw van voormalig topschaatser Erben, heeft flinke frustraties geuit. Ze is er helemaal klaar mee dat mensen neerkijken op andermans eetgewoonten.

Het gebruik van pakjes en zakjes kan het koken een stuk makkelijker maken. Al zijn er mensen die neerkijken op anderen die hiervan gebruik maken. Dit wekt veel irritatie op bij Wennemars.

Hautaine toon

Deze frustratie laat ze duidelijk merken in haar column in De Stentor. "Ik word doodziek van de hautaine toon waarmee het koken uit pakjes en zakjes wordt neergezet als laag-bij-de-gronds of burgerlijk. En al helemaal omdat ook Hello Fresh-abonnees dit verkondigen, terwijl er in bijna elk Hello Fresh-pakket een zakje (plastic!) zit met kruiden of een kruidenpasta. Dat is toch ook een pakje of zakje?"

Ze kan zich mateloos ergeren aan het oordeel over hoe mensen koken. "Het neerkijken op andermans kookgewoonten is simpelweg onaardig", zegt ze. "Het is toch te gek voor woorden dat ik soms het pakje macaronimix onderin het winkelkarretje verstop? Ik ben echt een waardeloze kok, met nul gevoel voor smaak. Maar ik sta wel elke dag weer achter dat stomme aanrecht om een maaltijd te maken.

Uitspraken

Sommigen die geen fan zijn van Knorr-producten zeggen dingen als 'Ik kook nooit uit pakjes en zakjes'. Wennemars is helemaal klaar met dit soort uitspraken. "Zullen we met elkaar afpreken dat we nooit meer iemand een slecht gevoel geven over het grijpen naar Knorr of Conimex? Zullen we dat gewoon doen?"

Ze wijst erop dat mensen elkaar steeds vaker beoordelen op oppervlakkige keuzes op allerlei verschillende gebieden. "Er zijn zoveel uitspraken waarmee we anderen wegzetten als burgerlijk, simpel of minder waard", zegt ze. "Een Rituals-pakket als verjaardagscadeau voldoet tegenwoordig niet meer. Pas als we iemand schandalig dure handzeep van Marie-Stella-Maris geven, lijkt het ineens wél de moeite waard."

Hoe kan het beter?

Volgens haar zit het onderscheidend gedrag vaak in ogenschijnlijk kleine dingen. "Het zijn juist die details waarmee mensen willen laten zien dat ze het beter doen dan anderen. Dat de ander geen klasse heeft, of het gewoon niet snapt," legt ze uit.

Wennemars roept de mensen daarom op dat mensen zich moeten realiseren dat ze niet bijzonder zijn, en dat we allemaal maar wat aanmodderen.