Daphne Deckers, fotomodel en columniste, is al jaren een bekende Nederlander. Daar heeft haar huwelijk met tennisicoon Richard Krajicek uiteraard ook een bijdrage aan geleverd. Nu ze boven de 50 is, merkt ze dat ze opmerkingen naar haar hoofd geslingerd krijgt, waar ze niet per se op zit te wachten.

Deckers (57) vraagt zich in haar Libelle-column af of je onder het mom van eerlijkheid maar alles moet kunnen zeggen of dat er ook dingen zijn die je beter voor je kunt houden? Ze blijkt een aantal opmerkelijke voorbeelden voorhanden te hebben.

Ze vertelde een vriendin van Deckers dat er laatst in de sportschool een vrouw naar haar toe kwam met de mededeling: "Ik zat naar jou te kijken en dacht: zij is vroeger vast heel mooi geweest." Een opmerking die volgens Deckers en haar vriendin ongetwijfeld goed bedoeld was, maar of het ook aardig is? "Of überhaupt nodig?"

'Op jouw leeftijd'

Ook Deckers zelf maakte het onlangs mee bij het passen van wat kleding, zo schrijft ze. De verkoopster van dienst zag het aan en merkte op: 'Nou, je kunt hem nog best hebben, op jouw leeftijd.' De gepaste broek werd direct teruggehangen. "Is dit nu eerlijk van zo’n verkoopster of gewoon niet zo handig?", vraagt Deckers zich af over de pijnlijke opmerking.

'Onvrijwillige kijkdoos'

Volgens Deckers hebben de overbodige opmerkingen van willekeurige mensen niet alleen betrekking op haar leeftijd. Zo kwam er een vrouw op haar af die vroeg of het klopte dat ze vroeger in 'die-en-die winkelstraat' woonde. Dat bleek inderdaad zo te zijn, waarop de vrouw lachend vertelde dat ze vroeger, als het buiten donker was en binnen licht, dwars door de rieten rolgordijntjes van Deckers kon kijken. "Volgens mij had jij dat helemaal niet door!", stelde de vrouw tot ongeloof van de geboren Nijmeegse.

"Wat moet ik nu, al die jaren later, met dit verhaal?", vraagt Deckers zich af. "Had je destijds niet even de straat kunnen oversteken om mij op de hoogte te brengen van mijn onvrijwillige kijkdoos?" Volgens haar kunnen mensen het in zo'n geval beter meteen vertellen of helemaal hun mond houden.

Richard Krajicek

Deckers trouwde in 1999 met Krajicek nadat ze al jaren samen waren. De Haagse tennisser kreeg vorig jaar te maken met flinke hartproblemen. Hij voelde zich regelmatig duizelig en na onderzoek bleek dat zijn aortawortel veel te groot was. Om te voorkomen dat die zou gaan scheuren, moest de Wimbledon-kampioen van 1996 een zeldzame operatie ondergaan. Die slaagde en sindsdien heeft Krajicek weer flinke stappen in de goede richting gezet.