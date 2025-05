Vrouw van voetballer Jamie Vardy moet na 'harde strijd' in dramatische soap flink betalen

De WAG-ruzie tussen Coleen Rooney (vrouw van oud-voetballer Wayne) en Rebekah Vardy (vrouw van Leicester-spits Jamie) is definitief ten einde. Deze week bepaalde een rechtbank dat laatstgenoemde een flinke som geld moet betalen aan mevrouw Rooney.

Het drama tussen Rooney en Vardy werd in de Britse media omgedoopt tot WAG War Three. In 2019 begon alle ellende. Mevrouw Rooney vermoedde dat mevrouw Vardy informatie lekte naar The Sun. Dus zette ze een val waar laatstgenoemde in trapte. De vrouw van Rooney slingerde nepnieuws de wereld in en toen dat de media haalde, trok ze haar conclusie.

Hoog kostenplaatje

Vardy wilde haar onschuld bewijzen, beweerde zelf niet betrokken te zijn en sleepte Rooney voor de rechter wegens smaad. De zaak werd betiteld als Wagatha Christie. Echter kreeg de vrouw van de Leicester City-spits geen gelijk. De rechtbank concludeerde dat de zaakwaarnemer van Vardy het nieuws van Rooney lekte naar The Sun en zij daarmee akkoord ging.

Uiteindelijk stelde de rechtbank vast dat mevrouw Vardy 90 procent van de kosten die Rooney maakte in de zaak moest terugbetalen. Het totale kostenplaatje voor mevrouw Rooney was 1,8 miljoen pond (omgerekend zo'n 2,1 miljoen euro). Rebekah Vardy is nu akkoord om een bedrag van 1,2 miljoen pond (omgerekend zo'n 1,4 miljoen euro) aan Rooney te betalen.

'Harde strijd'

Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet, maar rechter Mark Whalan is 'blij' dat de twee partijen na een 'harde strijd' tot een akkoord zijn gekomen.

Rooney en Vardy danken hun bekendheid voornamelijk aan de successen van hun mannen, maar inmiddels zijn ze zelf ook tv-gezichten. Van de smaadzaak werd zelfs een documentaire gemaakt voor Disney+. Ook kwam er een serie: Vardy v Rooney: A Courtroom Drama.

Veelbesproken afscheid

Vardy voetbalt nog altijd, bij Leicester City. Daar trekt hij na het huidige seizoen na veertien jaar goals maken de deur achter zich dicht. Waar Vardy's toekomst ligt, is nog onduidelijk. De ploeg waar hij in 2016 verrassend kampioen mee werd in de Premier League is onder leiding van Ruud van Nistelrooij gedegradeerd naar het Championship.