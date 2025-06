Max Verstappen liet de spotlights afgelopen week links liggen. Geen rode loper, geen Hollywoodglamour bij de Europese première van F1: The Movie, de nieuwe Formule 1-film van Lewis Hamilton met Brad Pitt in de hoofdrol. Net als eerder in New York schitterde de wereldkampioen in afwezigheid. En dat was geen toeval.

De film, F1: The Movie, draait om een fictieve coureur die terugkeert naar het circuit. Het project is tot in detail verweven met de echte Formule 1-wereld: opgenomen tijdens echte raceweekenden, met medewerking van teams, coureurs en Hamilton zelf als producent en adviseur. De premières in New York en Londen trokken veel bekijks – behalve van Verstappen, die bewust verstek liet gaan.

Verstappen kiest voor gezin boven glamour

Verstappen had geen behoefte aan een glitterpak of een fotomoment op de rode loper. In plaats daarvan bleef hij thuis bij zijn pasgeboren dochter Lily. "Ik hou er niet van om op de rode loper te staan en me in een pak te kleden", zei hij tegen de Engelse tabloid The Sun. "Ik breng het liefst tijd door met mijn vrienden en mijn gezinnetje." Een uitspraak die perfect past bij de nieuwe fase van zijn leven: meer privé, minder show.

Zijn afkeer van het hele Hollywoodcircus verwoordde Verstappen nog iets scherper in hetzelfde interview. "Ik hou er niet van om met mensen om te gaan die ik niet echt ken, en dan een nepglimlach en neppraat te hebben. Het is vreselijk, ik vind het gewoon niet leuk."

Verstappen geniet van zeldzame gezinstijd

En dus kiest Verstappen liever voor rust en regelmaat dan voor al het 'glitter en glamour'. Tussen de races door wil hij zoveel mogelijk thuis zijn in Monaco, bij zijn partner Kelly Piquet, hun dochter Lily en stiefdochter Penelope. "Het is super schattig", zei hij eerder over het vaderschap. "Ik probeer er zoveel mogelijk tijd aan te besteden om het allemaal te laten werken."

Dat Verstappen zijn privéleven inmiddels net zo serieus neemt als zijn racetalent, werd afgelopen weekend opnieuw zichtbaar. Op Instagram deelde zijn zus Victoria een reeks vertederende foto's met Max, zijn partner Kelly en hun pasgeboren dochter Lily. Op de beelden zien we een ontspannen Verstappen met zijn gezin, ver weg van het racegeweld.

Grand Prix van Oostenrijk

Hoe graag hij ook thuis is, de plek waar Verstappen zich nog altijd het meest op zijn gemak voelt, blijft de racebaan. Dit weekend is dat het vertrouwde asfalt van de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar hij de afgelopen jaren oppermachtig was en liefst vier keer won.

Maar de dominantie lijkt dit seizoen ver weg. In de kwalificatie op zaterdag zat het Verstappen niet mee. Door een ongelukkig getimede gele vlag kwam hij niet verder dan de zevende tijd. Daardoor moet hij zondag vanaf de vierde rij starten, achter onder andere Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri en zelfs oud-teamgenoot Liam Lawson. De achterstand op Piastri in de WK-stand groeit gestaag, de strijd om titel nummer vijf wordt er niet makkelijker op.