Anna Kalinskaya (26) heeft collega Holger Rune (22) voor de bus gegooid. De Russische toptennisster beweerde meerdere berichten te hebben ontvangen van de Deen. Die beet hevig van zich af na de beschuldigingen van de ex van Jannik Sinner.

Kalinskaya kreeg van voormalig tennisster Anna Chakvetadze de vraag of ze ooit uitgevraagd wordt op dates door tennissers. "Vroeger meer", antwoordde de Russische eerlijk in de podcast First&Red. "Nu ik ouder ben, weet ik het niet, voor sommigen is er geen kans. Niet nodig om te schrijven", was ze resoluut.

Het antwoord maakte Chakvetadze wel benieuwd. Ze wilde naam en toenaam horen van Kalinskaya. Die kreeg ze opvallend genoeg ook. Na wat aarzelen zei ze: "Iemand schreef wel tien keer en gaf het toen op. Ik zal nu zeggen wie het is, Holger Rune. Hij schrijft aan iedereen. Hij denkt te veel van zichzelf."

'Misschien is hij wanhopig'

"Misschien is hij gewoon wanhopig", oordeelde Kalinskaya. "Maar hij is niet de enige die me een bericht heeft gestuurd", voegde ze eraan toe. Van Rune is bekend dat hij ook ooit flirtte met de getrouwde 28-jarige Veronika Kudermetova. "Ik heb hem verteld dat ik te oud voor hem ben en dat als hij naar mijn Instagram had gekeken, hij zich gerealiseerd had dat ik getrouwd ben", verklapte ze. Ook zou Hune haar sindsdien niet meer aankijken.

Op de beschuldiging van Kudermetova reageerde de jonge Deen niet, maar op de woorden van Kalinskaya reageerde hij wel. 'Haha We hebben misschien culturele verschillen waardoor Anna een reactie op een verhaal leest als een uitnodiging voor een date. Als ik op date wil, vraag ik om een ​​date. Maak je geen zorgen', beet hij op X van zich af.

Gesneuveld tenniskoppel

Rune en Kalinskaya zullen dus geen nieuw tennissetje vormen, zoals bijvoorbeeld Tallon Griekspoor en Anastasia Potapova. Kalinskaya was ooit onderdeel van een van de beroemdste tenniskoppels; vorig jaar zoende ze Jannik Sinner nog na diens winst op de US Open. De relatie strandde eind 2024 en nu gaan er geluiden dat Sinner samen is met een Deens model, die de ex is van voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher.