Oud-voetballer Wesley Sneijder heeft het openlijk opgenomen voor zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau na geruchten over haar financiële situatie. Verschillende media meldden dat zij een enorm geldbedrag van de voormalig Oranje-international zou hebben gekregen. Maar daar is niks van waar, weet ook Olcay Gulsen.

Cabau staat momenteel extra in de spotlight vanwege haar eigen realityserie op Netflix. Daardoor gingen ook geruchten rond over haar financiële situatie. "Verschillende media delen dat ik 19 miljoen van Wesley gekregen zou hebben toen wij uit elkaar gingen. Dit is alles behalve waar. Ik heb nooit geld gekregen van Wesley (niks, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd", schreef Yolanthe daar zelf al over op Instagram.

'Vieze mensen'

Vandaag ontkrachtte ook Sneijder de geruchten in gesprek met Olcay Gulsen. "Het is helemaal niet waar. Het is niet aan de orde", zei hij. "Het zijn gewoon vieze mensen die dat doen. Je mag een mening hebben over de serie, dat mag zeker. Maar je moet geen andere dingen erbij halen. Ze heeft het allemaal zelf gedaan, in haar eentje. En ik ben daar supertrots op."

"Maar ze halen dingen erbij die nergens op slaan en niks met die serie te maken hebben", vervolgt hij. "Kijk gewoon naar die serie, en vind je het niet leuk dan kijk je niet meer verder."

Sterk statement

Gulsen reageerde in De Oranjezomer op zijn woorden. "Ik vind het een heel sterk statement van Wesley en ik vind het ook mooi dat ze zo'n ontzettend goede band met elkaar hebben", zegt zij. "Ze spreken elkaar bijna dagelijks. En dan zeggen mensen ook: 'ja dat doet ze natuurlijk alleen maar omdat hij haar financier is'. Hoe mooi is het als mensen wel gewoon een normale relatie met elkaar hebben."

Er is sprake van een dieperliggende systematische ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw, denkt Gulsen. "Maar ik vind het ook heel lelijk om te lezen dat juist veel vrouwen onaardige dingen over haar zeggen. Ik vind dat heel vreemd."

"Ik was wel blij met de woorden van Yolanthe en Wesley. Het zijn niet mijn vrienden ofzo maar het is goed dat hij zijn ex-vrouw en de moeder van zijn kind steunt." De 40-jarige Yolanthe was tussen 2010 en 2019 getrouwd met recordinternational Sneijder. Ze kregen samen één kind: Xess Xava.