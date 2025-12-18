Wilfred Genee is dankzij Vandaag Inside een veelbesproken presentator in Nederland. Daar is zijn jongste zoon niet altijd blij mee. In gesprek met Kees Jansma onthult hij een incident na een voetbalwedstrijd, waarna Genee een belofte moest doen aan zijn zoon.

In de podcast Zolang het leuk is bespreken Jansma en Genee de gevolgen van hun bekendheid voor hun naasten. Er wordt regelmatig negatief gesproken over de mediapersoonlijkheden. Met name de jongste zoon van Jansma heeft daar moeite mee. "Bij kinderen ligt dat soms heel gevoelig. Het wereldje is soms niet zo leuk. Als je kinderen ergens zijn en het gaat naar over jou, dan is dat niet prettig."

Genee herkent dat wel. "Mijn dochter heeft ook wel interesse in deze wereld", begint hij. Maar bij zijn zoon, Timothy Luca, is dat compleet anders. "Mijn jongste van 13, die voetbalt ook, die vindt het verschrikkelijk. Die komt ook liever niet tegelijk met mij het park binnen bij wedstrijden. Hij wil liever niet dat ze zien dat ik zijn vader ben."

'Zingen! Zingen!'

Een keer liep het volledig uit de hand tussen vader en zoon. "Hij speelde laatst een uitwedstrijd tegen Helmond Sport en toen stond ik in de kantine te wachten", vertelt Genee. "Die mensen waren helemaal enthousiast en vonden dat ik even moest zingen. Toen kreeg ik opeens een microfoon in mijn hand gedrukt."

Hij stribbelde nog tegen. "Ik zei: 'Ik denk niet dat mijn zoon dat leuk vindt.' Maar dat nummer werd al aangezet en iedereen schreeuwde: 'Zingen! Zingen!' Dus ik stond daar te zingen en toen zag ik hem de trap op komen met zijn tas op zijn rug."

'Zó boos'

Op dat moment wist de presentator al dat Luca niet blij was. "Ik zag hem mij aankijken. Toen draaide hij om en ik zag hem daarna weer bij de auto. Daar zei hij: 'Dit doe je nóóit weer.' Ik beloofde ook dat ik dat nooit meer zou doen. Hij was daar zó boos over."

Genee trouwde in 2008 met zijn vrouw Lili. Samen hebben ze twee kinderen: Feline Isabeau (16) en de 13-jarige Timothy Luca.