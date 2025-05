Wim Kieft geeft podcast met René van der Gijp prioriteit en komt te laat bij nieuw project

Oud-topvoetballer Wim Kieft is een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij doet mee aan tv-programma Het Perfecte Plaatje op Reis. De 62-jarige maakte echter geen goede start aan het avontuur. Hij was namelijk een dag te laat.

In het programma nemen bekende Nederlanders het in Italië tegen elkaar op om 'het perfecte plaatje' af te leveren bij jurylid en topfotograaf William Rutten. "Ik vind het gewoon heel leuk om hier aan mee te doen. Ik weet niet of ik talent heb, maar ik ga het gewoon proberen", zegt Kieft in de eerste uitzending over zijn deelname.

Te laat

Kieft kwam later aan dan de rest van de groep omdat hij nog podcast-opnames had. De oud-voetballer maakt samen met oud-voetballer en analist René van der Gijp, zaakwaarnemer Rob Jansen en bestseller-schrijver Michel van Egmond de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij sloeg daarom de eerste nacht in het hotel in Italië over en voegde zich pas op de eerst shootdag bij de andere kandidaten.

Hij werd meteen gekoppeld aan mede-deelnemer Hila Noorzai voor een duoshoot. De twee moesten elkaar fotograferen. De presentatrice was erg blij met haar partner, hij spreekt namelijk Italiaans door zijn tijd bij Pisa en Torino in de Serie A. Daardoor kon hij de lokale bevolking in het skigebied Brunico om hulp vragen.

'Dikke vingers'

Kieft werd uiteindelijk door Noorzai gefotografeerd met een stapel pizzadozen die de voormalig Oranje-international uit zijn handen liet vallen. Andersom maakte de oud-PSV'er een foto van de 32-jarige met een Italiaans ijsje. Er was wel een probleem: "Ik heb dikke vingers", aldus Kieft. Daardoor had hij moeite om op het goede knopje te drukken op de camera.

Toch kreeg hij een goede beoordeling van de jury. Zijn foto was de één na beste van alle kandidaten in de eerste opdracht. Al had hij de foto volgens Rutten nog wat beter kunnen nabewerken.