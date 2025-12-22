Wytse van der Goot is normaal gesproken de vaste presentator van het voetbalpraatprogramma Rondo, maar hij is maandag niet aanwezig. De geliefde commentator krijgt een vervanger die al vaker te zien was in het programma.

Van der Goot is normaal gesproken gespreksleider bij Rondo, waar vier analisten en oud-voetballers aan tafel zitten om te praten over het afgelopen voetbalweekend. De presentator, die ook een bekend commentator is, zal tijdens de laatste uitzending van 2025 echter niet aanwezig zijn. Het is niet bekend waarom Van der Goot de uitzending moet laten schieten, maar hij krijgt wel een voor de kijkers bekende vervanger.

Hélène Hendriks

De vervanger van Van der Goot is namelijk Hélène Hendriks. De bekende presentatrice van de Oranjezondag, Europese voetbalavonden bij Ziggo Sport en vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Hendriks was eerder al te zien als presentatrice van Rondo toen Van der Goot eerder dit jaar ook niet aanwezig kon zijn bij een uitzending. De nieuwste Rondo is aanstaande maandag om 20:30 uur te zien op Ziggo Sport.

Tijdens de uitzending krijgt Hendriks gezelschap van een viertal oud-voetballers. Marco van Basten, Theo Janssen, Wesley Sneijder en Ruud Gullit zullen hun licht laten schijnen over het afgelopen voetbalweekend. De gelijke spelen van Ajax tegen NEC (2-2) en Feyenoord tegen FC Twente (1-1) zullen waarschijnlijk bij de onderwerpen horen die besproken worden aan tafel bij Rondo.

Vandaag Inside

Niet alleen bij Rondo wordt er de laatste uitzendingen met een andere presentator gewerkt. Ook Vandaag Inside krijgt een andere presentator dan Wilfred Genee. De normale gespreksleider gaat al twee dagen eerder op vakantie en dus is maandag en dinsdag een andere presentator te zien. Bij andere uitzendingen waarbij Genee niet aanwezig was, werd Hendriks regelmatig opgetrommeld als vervanger, maar dat is nu dus niet het geval.

Thomas van Groningen is aankomende maandag en dinsdag wel de vervanger van Genee. De presentator is ook regelmatig te gast bij het programma en daarom lijkt hij geen onlogische vervanger van Genee die dus al op vakantie gaat. René van der Gijp en Johan Derksen doen dinsdag de laatste uitzending en kunnen daarna op vakantie.