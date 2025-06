Yolanthe Cabau (ex Wesley Sneijder) 'intens blij' door lief gebaar van zoontje Xess Xava

Yolanthe Cabau, de ex van topvoetballer Wesley Sneijder, heeft een liefdevol bericht gedeeld op sociale media. Ze wordt elke dag herinnerd aan een mooi gebaar van haar zoontje Xess Xava.

Cabau en Sneijder werden in oktober 2015 ouders van hun enige kind. Xess Xava is inmiddels dus negen jaar oud en woont bij zijn moeder in Los Angeles in de Verenigde Staten. Daar vierden ze, net als in Nederland, moederdag op 11 mei.

Xess Xava maakte een groot kunstwerk voor zijn moeder, met foto's van hen samen en een groot hart in het midden. "Fijne moederdag, mama", schreef hij erbij. "Je bent de beste moeder."

'Intens blij'

Cabau raakt bijna een jaar later nog steeds ontroerd van het cadeau. "Hier loop ik elke dag langs als ik de trap op en af ga", schrijft ze in haar Instagram Story met een foto van de tekening. "En het maakt me zo intens blij."

Tekst gaat verder onder de foto

i Moederdagcadeau van Xess Xava voor Yolanthe Cabau. Instagram

Wesley Sneijder

Yolanthe geeft binnenkort een inkijkje in haar leven met Xess Xava in LA. Vanaf 18 juni is haar realityserie te zien op Netflix. Voormalig Oranje-international Sneijder zal daar ook in te zien zijn. De omgangsregeling die ze hebben met betrekking tot hun zoon is uiteraard ook onderdeel van het leven van Cabau.

Sneijder heeft inmiddels een nieuwe vriendin. De oud-voetballer dook op in de Instagram Story van de 23-jarige Romy Lukassen, met wie hij nu officieel een relatie heeft. Ze maakten een vakantiefoto met daarbijde tekst: "Love you".

Het is voor het eerst dat Sneijder zich openlijk toont met een nieuwe partner sinds de breuk met Yolanthe in 2019, na een huwelijk van acht jaar. Yolanthe zoekt nu de balans tussen opvoeding en ondernemerschap in LA. De oud-voetballer woont in Nederland, maar blijft altijd klaar staan voor zoon Xess Xava.