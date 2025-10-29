Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder, wordt overspoeld met berichten van mannen, met een heel opmerkelijk verzoek. Dat gebeurt naar aanleiding van de wens van de presentatrice om nog een kindje te krijgen. "Maar het was geen oproep."

Cabau onthulde in Mezza dat ze nog wel een tweede kindje zou willen. Ze heeft al een zoon met Sneijder: Xess Xava, die inmiddels tien jaar oud is. "Xess wil graag een babybroertje of -zusje en ik hoop dat ik hem dat kan geven. Onlangs ontmoette ik een vrouw die op haar 46e haar tweede kind kreeg, haar andere kind was toen twaalf. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik video’s zag. Dan voel ik aan alles: het kán nog."

Na dat openhartige interview stroomden de berichtenboxen van Cabau over. "Mijn hele DM stroomt vol met mannen: 'Ik wil je wel een broertje of zusje voor Xess geven'", lacht Yolanthe bij RTL Boulevard. "Het was geen oproep zeg maar. Het was meer gewoon een vraag aan mij, waarop ik zei: 'Ja, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat nog kan gebeuren'."

'Genoeg liefde te geven'

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik nog een kinderwens heb, dus ik zou dat heel erg leuk vinden als het kan, lukt en mag. Ik voel me fit genoeg en ik heb genoeg liefde te geven", legt ze uit.

Halfbroer

Zelf komt Cabau uit een gezin van dertien kinderen. Ze heeft zelf acht zussen en vier broers en vindt het dan ook 'heel jammer' dat haar zoontje voorlopig alleen is. Xess heeft wel een halfbroer, Jessey. Die kreeg Sneijder uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra.

Zij hebben ook een goede band. De 19-jarige Jessey, die bij Jong FC Utrecht speelt, verraste Xess onlangs voor zijn verjaardag. Die vloog zijn grote broer in de armen toen hij hem zag. "Hij wacht al jaren op dit moment, dus het was heel speciaal", zei Cabau erover.