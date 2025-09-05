Oud-topvoetballer Wesley Sneijder heeft donderdag iets speciaals te vieren. Dat is ook zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau niet vergeten. Zij deelt een liefdevol bericht op Instagram.

De oudste zoon van de recordinternational van Oranje is namelijk jarig. Jessey werd 19 jaar oud. Hij werd geboren tijdens het huwelijk van Sneijder met zijn jeugdliefde Ramona Streefkerk. Jessey heeft onlangs zijn eerste profcontract getekend bij FC Utrecht en is net als zijn vader een aanvallende middenvelder.

Ook met zijn ex-stiefmoeder Cabau lijkt hij een goede band te hebben. Daarom staat de actrice en onderneemster op sociale media stil bij de speciale dag. "Fijne verjaardag aan de liefste broer en grote jongen van de wereld, Jessey Sneijder. We houden zo veel van je."

Cabau en Sneijder hebben samen ook een zoon: Xess Xava. Hij is inmiddels 9 jaar oud. Yolanthe was van 2010 tot 2019 getrouwd met de oud-voetballer. Die heeft op dit moment een relatie met de 17 jaar-jongere Romy Lukassen.

Kinderwens

Onlangs onthulde de 41-jarige dat hij graag nog een kind zou willen. "Ik heb altijd een meisje gewild. Dus als het me nog gegund is, zeker", zei hij in het programma Het waren twee fantastische dagen.

Carrière Jessey

De 18-jarige aanvallende middenvelder sloot dit seizoen aan bij Jong FC Utrecht, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Hij was afgelopen seizoen al actief voor het hoogste jeugdteam van de club uit de Domstad. De zoon van de oud-international heeft een contract voor drie jaar getekend.

Vader Wesley was zelf ook bij het moment dat zijn zoon zijn eerste contract tekende. De oud-topvoetballer poseerde samen met Jessey en het shirt van FC Utrecht. "Trots op jou", schrijft Sneijder senior erbij. Ook Rodney, de broer van Wesley, staat op de foto. Hij speelde zelf een jaar voor Utrecht en scoorde toen drie keer in 23 duels.

