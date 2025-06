Yolanthe Cabau verhuisde jaren geleden na haar beruchte scheiding met oud-topvoetballer Wesley Sneijder naar Los Angeles. Ze naam zoontje Xess Xava, inmiddels 9 jaar oud mee. Aan de andere kant van de wereld probeert ze hem te beschermen van de 'gekkies op internet'.

Xess Xava heeft namelijk al een eigen Instagram-account, die hij al kreeg van zijn ouders toen hij amper uit de luiers was. Maar destijds zat er een slotje op het account en beheerden Cabau en Sneijder zijn pagina. Daar kwam vorig jaar verandering in, toen Xess Xava een openbaar profiel kreeg. Op dat besluit kregen zijn ouders overigens flinke kritiek:

Showbizzdeskundige Ronald Molendijk zei bij Shownieuws dat het "verboden zou moeten worden" om al op zo'n jonge leeftijd met sociale media te beginnen.

Wijze lessen van Yolanthe

Heel even ging het slotje er bij Xess Xava er weer op, alleen na een tijdje maakte Yolanthe de keuze om toch weer openbaar te gaan met zijn profiel. Op Instagram heeft hij inmiddels 50.000 volgers. Het is ook niet zo dat de kleine heel de dag op sociale media scrolt en kinderactiviteiten als voetballen en buiten spelen links laat liggen.

Dat blijkt uit de realityserie Yolanthe die woensdag in prèmiere ging. Zo is te zien dat de influencer haar zoon waarschuwt: "Ik wil wel even met jou daarover praten. Social media is wel op het internet. Dat is echt over de hele wereld, dus iedereen kan dat zien." Om Xess Xava te beschermen tegen 'de gekkies op internet' mag hij alleen op Instagram met haar in de buurt én 'alleen op mama's telefoon'.

Haatreacties

Deze week was Yolanthe in Nederland om te praten over haar realityserie. Bij Humberto kwam onder meer de haardracht van Xess Xava aan bod. Al sinds jonge leeftijd heeft hij langer haar, wat voor verontwaardiging en haatreacties zorgt door de 'best wel grove' moedermaffia.

"Dat die beter mag afsterven, of dat ik liever een meisje had gewild", somde ze op, tot grote verbazing van Humberton Tan. "Wat?!", stamelt hij. "Ja...", gaat ze verder. "Met ziektes, ik krijg hele heftige reacties daarop." Toch is het niet Yolanthes keuze, dat lange haar. Uit een aflevering blijkt dat haar zoon het liefst zo rondloopt.