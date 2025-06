Yolanthe Cabau-van Kasbergen heeft in een bericht op sociale media een einde gemaakt aan de geruchten dat ze 19 miljoen euro zou hebben ontvangen van Wesley Sneijder na hun scheiding. "Jammer dat we in een wereld leven waar zo gedacht wordt. Een vrouw kan niet op haar eigen benen staan en liefdevol en respectvol tegelijk zijn," concludeert de Nederlands-Spaanse actrice.

Sinds de release van haar Netflix-serie is Cabau veelvuldig onderwerp van gesprek in de media. Al was ze dat natuurlijk altijd al. In een bericht op sociale media stelt de actrice dat ze nooit is ingegaan op de vele berichten in de media de afgelopen jaren, die volgens haar "pure onjuistheden" bevatten. Maar door haar realityserie op Netflix voelt ze nu toch de behoefte om transparant te zijn over een bepaald gerucht.

'Veel gezegd en geschreven wat niet klopt'

"Allereerst wil ik even reageren op de duizenden liefdevolle berichten die ik van jullie ontvang. Ik ben er gewoon stil van zo veel liefde, dank jullie wel," deelt de actrice in een openhartig bericht. "Maar er is ook iets anders gaande. Namelijk nieuwsartikelen met pure onjuistheden. Er is in de loop der jaren veel over mij gezegd en geschreven wat niet klopt en ik heb er altijd voor gekozen daar niet op in te gaan," gaat ze verder.

19 miljoen euro

"Verschillende media delen dat ik 19 miljoen van Wesley gekregen zou hebben toen wij uit elkaar gingen. Dit is alles behalve waar. Ik heb nooit geld gekregen van Wesley (niks, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd," stelt Cabau onder een bericht met afbeeldingen van verschillende nieuwskoppen waarin wordt gesuggereerd dat de brunette haar leven in LA zou bekostigen van geld dat zij mogelijk ontving van Sneijder.

Geen alimentatie

"Ik draag zelf zorg voor alle rekeningen voor mij én voor Xess," gaat ze verder. "Er wordt beweerd dat ik zo respectvol en liefdevol over Wesley spreek omdat hij mij zo veel geld gegeven zou hebben. Jammer dat we in een wereld leven waar zo gedacht wordt. Een vrouw kan niet op haar eigen benen staan en liefdevol en respectvol tegelijk zijn."

Gold digger

De geruchten dat Cabau een gold digger zou zijn, zijn al langer onderwerp van gesprek. Dat merkte ook een van Cabau's broertjes op in de serie, die stelde dat veel mensen niet zouden weten dat zijn zus haar ex-partners nooit om financiële redenen nodig heeft gehad omdat ze haar leven al lange tijd kan bekostigen van de inkomsten uit haar eigen carrière, onder meer door haar acteerklussen en haar eigen lifestyle-merk.

'Alles is weg'

De geruchten dat Cabau een gold digger zou zijn, ontstonden deels na het einde van haar relatie met Jan Smit. Toen de actrice en de Volendamse zanger uit elkaar gingen, somde Gerda Smit, de moeder van Jan Smit, in een interview met Shownieuws op wat Cabau allemaal zou hebben meegenomen. Volgens haar had Cabau zo ongeveer de hele inboedel ingepakt: van gastendoekjes en complete serviezen tot kapstokken. "Alles is weg," zei moeder Smit in het interview, dat uiteindelijk honderdduizenden keren werd bekeken.

Het fragment werd een kijkcijferhit. Jaren later ontkende Cabau alle beschuldigingen, toen ze samen met Sneijder te gast was in het tv-programma Linda’s Zomerweek. "Zeg het maar: heb je de Volendamse citruspers?", vroeg Linda de Mol lachend. Cabau antwoordde dat ze helemaal niets van Smit had meegenomen.