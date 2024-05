Zenuwachtige Oranje-hockeysters dreven ploeggenoten tot wanhoop: 'En toen ontplofte het...'

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars natuurlijk niets onthouden en daarom lichten we de leukste fragmenten er voor je uit.

Hoog en Van As doen in de aflevering Stoorzenders en Red Flags een boekje open over het effect dat spanning heeft tijdens een groot toernooi. "Iedereen heeft het en iedereen beleeft dat anders", vertelt de nu 40-jarige Van As. "Bijvoorbeeld in de bus naar de wedstrijd zat de helft met een koptelefoon op en was niet aanspreekbaar. Bij de één kwam er keiharde boomboomboom-muziek uit, wij luisterden alleen maar naar Jan Smit. Daar kregen we heel veel energie van. En de anderen waren gewoon een beetje met elkaar aan het kletsen, maakten grapjes."

'Dan waren we allemaal in war'

"Maar iedereen had wel een beetje zijn eigen vastigheid en gewoontes", gaat Van As verder voor ze door Hoog (38) wordt onderbroken: "Wij zaten allemaal op precies dezelfde plek in de bus en in de kleedkamer en als er dan een keer iemand ergens anders ging zitten, dan waren we allemaal in de war."

"Weet je nog dat wij voor ons eerste EK in 2005 voor elke wedstrijd een halve liter water uit een fles moesten drinken?", herinnert Van As zich. "Zaten we op het bed tegenover elkaar om die fles leeg te zuipen. Want dan zouden we de wedstrijd gaan winnen. Alleen maar naar de wc..."

'Oepsie, ik moet mijn smoel houden'

"Voor de finale in Peking (2008, red.) was ik zo zenuwachtig", vertelt Hoog. "Volgens mij zat jij toen naast mij en we zaten alleen maar kutgrappen te maken met Johannes de fysio. Want we waren zo zenuwachtig. Janneke Schopman zat er ook. Wij zaten alleen maar kutgrappen te maken en dan keihard te lachen. Het werd flauwer met de minuut en ik merkte dat ik mijn zenuwen daardoor kwijtraakte."

"Janneke Schopman was juist heel erg in zichzelf gekeerd", gaat Hoog verder. "Die wilde zich het liefst een beetje afsluiten. Die vond het bloedirritant. Dus na tien minuten pakt ze haar bord op en loopt naar het einde van de tafel waar bijna niemand zat, zet keihard haar bord neer en ging daar verder eten. Ik was daar heel erg van onder de indruk. 'Oepsie, ik moet mijn smoel houden Janneke is boos'", lacht ze zestien jaar later.

"Ik heb haar daar nog weleens over gesproken en toen zei ze dat ze het juist helemaal prima vond en dat wij dat vooral moesten doen, maar dat zij het heel erg slecht trok." Van As herinnert zich dan nog een aardig detail: "Weet je wat zij altijd luisterde voor de wedstrijd? Eminem! Lose Yourself, keihard!" Hoog kan het bijna niet geloven: "Luisterde Janneke daarnaar, ow wat hilarisch."

'Koppen dicht!'

Van As kan zich nog een moment herinneren van de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. "We stonden in de lift, een vrij krappe lift. En wij waren voor de verandering best wel druk. We waren allemaal liedjes aan het zingen. 'Als de morgen is gekomen', met allemaal leuke twists erin. Maartje Paumen stond ook in de lift en die vond dat bloedirritant. Die zat zich echt te ergeren."

"Op een gegeven moment ontplofte dat", aldus Van As. "'En nou houden jullie je koppen dicht!' Dat wij elkaar aankeken, 'oepsie, ok Pauw, is goed'. Iedereen in die lift zat elkaar aan te kijken van oeps. Maar dat was helemaal prima, want zij gaf gewoon haar grenzen aan."

Polonaise met zijn tweetjes

Hoog: "En wij gingen gewoon de kamer in en gingen gewoon verder met Nick en Simon. We stonden weer de polonaise te doen met zijn tweetjes in die kamer." Van As: "Op zich mooi dat je dat van elkaar kunt accepteren, dat je weet dat als iemand dat zegt, je gewoon even je smoel moet houden."