Mick Schumacher is weer aan het daten nadat zijn ex-vriendin een nieuwe vlam vond. De zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael werd op het Spaanse eiland Mallorca samen gespot met een Portugees model.

Schumacher had jarenlang een relatie met het Deense model Laila Hasanovic. Toen de Duitser reservecoureur was bij F1-team Mercedes dook ze regelmatig op in de paddock. Maar na drie jaar samen te zijn geweest was in het voorjaar van 2025 de liefde over. Niet veel later werd Hasanovic aan toptennisser Jannik Sinner gelinkt.

Ze was op Roland Garros en Wimbledon, waar ze Sinner zag zegevieren. Later in het jaar werd ze ook gezien op de US Open en de ATP Finals. Waar de relatie eerst nog even geheim bleef, werd later duidelijk dat de Italiaanse tennisser en Hasanovic nu een stelletje zijn.

Nieuwe vriendin Mick Schumacher

Ook Schumacher heeft niet stilgezeten op liefdesgebied. Bild heeft foto's in handen van hem met de 24-jarige Portugese Clara Ramos. Zij is dus net als Hasanovic een model. Schumacher lijkt dus een type te hebben. Schumacher sloeg op een golfbaan op het Spaanse eiland Mallorca zijn armen om Ramos heen, zo valt op de beelden te zien. De Portugese studeert in Barcelona kunstgeschiedenis en is talentvol violiste.

Volgens Duitse media doet Ramos qua uiterlijk denken aan de zomerliefde van Schumacher. In augustus zeilde de racer nog rond met de Spaanse Alyssia Piccioni.

IndyCar Series

Schumacher bereidt zich voor op een nieuw raceseizoen. Dit jaar rijdt hij in de Amerikaanse IndyCar Series. In november tekende hij bij Rahal Letterman Lanigan Racing. "Met een achtergrond in zowel de Formule 1 als het langeafstandsracen heb ik de ervaring en kennis waarmee ik mijn bijdrage kan leveren aan deze samenwerking", zei Schumacher via het team.

Afgelopen weekeinde vierde Schumacher de 57e verjaardag van zijn vader, die al jarenlang kampt met de gevolgen van een ski-ongeluk. Vrouw Corinna heeft een hecht team om Michael heen gevormd, bestaande uit familie en beste vrienden, om zijn status af te schermen van de buitenwereld. Het grootste deel van zijn tijd brengt hij door aan het Meer van Genève in Zwitserland. Op Mallorca heeft de familie Schumacher ook een huis.