Niels Wennemars, zoon van schaatsicoon Erben, kwam vorige maand hard ten val op de skipiste. Vervolgens moest de ongelukkige Wennemars per helikopter worden afgevoerd en dat is niet goedkoop. Maandag ontving Niels de rekening van het ziekenhuisbezoek. Maar dat het zo duur zou zijn, had zelfs hij niet verwacht.

In maart was Niels Wennemars gezellig met een clubje vrienden aan het skiën in het dure Zwitserland. Daar sloeg echter het noodlot toe. De jongste Wennemars-telg kwam keihard ten val, waarna zijn schouder uit de kom vloog. Aangezien noch hij noch zijn vrienden in staat waren die weer goed te zetten, moest hij worden afgevoerd. Per helikopter welteverstaan.

Gelukkig voor de bekende schaatsfamilie viel de schade bij de 21-jarige Niels alleszins mee. Slechts een paar dagen later vertrok hij dan ook alweer naar Vietnam voor een nieuw reisje. Maar zoals een echte influencer betaamt, deelt hij alles met zijn volgers. En dus ook van de vervelende verrassing die maandag door zijn brievenbus kwam: de ziekenhuis- én helikopterkosten.

Dure rekening

"Het moment is daar. De rekening van mijn helikoptervlucht is binnen", begint Wennemars in de story op zijn eigen Instagram op het moment dat hij de achterkant van de brief laat zien. "Maar ik zal jullie niet langer laten wachten jongens." En dan laat de onfortuinlijke Niels zien hoe duur het grapje uiteindelijk is geworden.

Onderaan de rekening valt te zien dat het maar liefst 3786 Zwitserse Frank heeft gekost. Dat is omgerekend ruim een slordige vierduizend euro. "Oh, oh, oh", is de eerste reactie van Wennemars. "Maar het was het dubbel en dwars waard."

Helikopterkosten

Iets later deelt hij ook nog hoe de kosten precies zijn berekend. Vooral de helikopterkosten zijn torenhoog. Voor het vervoer van dertig minuten is de influencer al meer dan drieduizend euro kwijt. "100 euro per minuut is crazy", is zijn reactie bij de kosten.

Het valt voor Wennemars dus te hopen dat hij een goed verzekerd was voor hij naar de sneeuw vertrok. Gelukkig lijkt Niels er zelf wel om te kunnen lachen. De beelden die hij van het ongeluk maakte, gingen immers viraal op het internet. En dat is voor een influencer natuurlijk altijd goed.