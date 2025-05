Zoon van ex-topschaatser Erben Wennemars beleeft 'zenuwachtige première': 'Ik voel me een beetje misplaatst'

Van de Hyrox naar de rode loper: Niels Wennemars, de jongste zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars, beleefde deze week een compleet andere ervaring. Op Instagram deelt hij beelden van een bijzondere avond in Amsterdam. Ineens stond hij tussen de sterren en dat maakte hem toch wel een beetje zenuwachtig.

De 20-jarige Wennemars was uitgenodigd voor de première van 'Mission Impossible' in bioscoop Tuschinski. Geen omgeving waar hij zich op zijn plek voelt, maar een rode loper, flitsende camera’s en rijen BN’ers. "Bij binnenkomst dacht ik echt: is dit niet een misverstand?", vertelt hij in een video op Instagram. "Ik was helemaal alleen en wist van tevoren niet of ik hier wel hoorde. Ik voel me een beetje misplaatst."

Niels Wennemars tussen de sterren op de rode loper

"Ik was zenuwachtig", is Wennemars eerlijk over zijn bezoek aan Amsterdam. "Ik wist van tevoren niet of ik over de rode loper heen mocht. Maar toen ik een rood bandje omkreeg, begon het er toch wel echt op te lijken", klinkt hij. Wat volgde waren enkele fraaie foto's van Wennemars op de rode loper.

Eenmaal binnen in de iconische Tuschinski keek hij zijn ogen uit. "De Tuschinski is zó’n vette bioscoop", aldus Wennemars. Hoewel hij zich wat misplaatst voelde en niemand kende, genoot hij volop van de bijzondere setting. "De film past mij wel. Tom Cruise denkt in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden", stelde de zoon van de voormalig topschaatser. Een instelling die ook buiten de sport goed van pas komt en die Niels zichtbaar omarmt.

Sportieve roots van de familie Wennemars

Sport vormt nog altijd de rode draad binnen de familie Wennemars. Niels liep onlangs samen met zijn vader Erben de Hyrox, een race waar fitness-oefeningen wordt afgewisseld met hardlopen, die ze in een knappe 55 minuten en 41 seconden afrondden. Ze eindigden daarmee als zevende. Eerder deed Niels ook al solo mee aan een Hyrox in Heerenveen, waar hij zo van genoot dat hij zijn vader direct overtuigde om samen nog een keer te gaan.

De sportieve geest zit diep in de familie. Broer Joep werd begin dit jaar nog Europees kampioen schaatsen in Hamar, en vader Erben liep de marathon van Rotterdam samen met oud-schaatscollega’s Sven Kramer en Thomas Krol. Toch blijkt dat zoon Niels zich ook prima weet te redden in een iets andere arena, die van camera’s, premières en filmposters.