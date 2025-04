Zoon van F1-legende Michael Schumacher voedt geruchten met profiel op datingapp

Mick Schumacher lijkt door een moeilijke periode te gaan op liefdesgebied. De zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher heeft voor flink wat speculatie gezorgd nadat mensen hem voorbij zagen komen op een datingapp.

Schumacher had namelijk sinds de zomer van 2023 een relatie met het Deense model Laila Hasanovic, maar volgers van de Duitse coureur was het opgevallen dat hij plotseling al hun recente foto's had verwijderd van Instagram. Dat was al een teken dat er iets aan de hand was. Het tweede signaal volgde vrij snel, want op sociale media werden er screenshots gedeeld van zijn profiel op de datingapp Raya. Dat platform wordt veel gebruikt door bekende mensen.

Relatiecrisis

Het is nog niet eens lang geleden dat er geruchten waren over een mogelijk huwelijk tussen Schumacher en zijn vriendin, die in het verleden finaliste was bij Miss Universe in Denemarken. Vorig jaar droeg ze namelijk een opvallende ring in een post op Instagram en vervolgens moest ze duidelijkheid geven dat het geen verlovingsring was.

Opnieuw groot nieuws rond Michael Schumacher: bijzonder voorwerp moet miljoenen opleveren Eén van de Ferrari's waar Michael Schumacher wereldkampioen Formule 1 is geworden, gaat naar de veiling. Het gaat om de Ferrari F2001. De inmiddels 56-jarige Duitser pakte in die bolide zijn vierde wereldtitel. De wagen ging eerder ook al voor een enorm bedrag over de toonbank.

Inmiddels lijkt de relatie dus helemaal voorbij, maar daar moet nog wel een klein voorbehoud bij gemaakt worden. Schumacher en Hasanovic hebben namelijk enkel de meest recente foto's samen verwijderd. Bij oudere berichten van voor februari 2024 zijn ze nog wel gezamenlijk te zien. Hasanovic behoorde bij het selecte gezelschap die in contact mocht komen met de vader van Mick.

Michael Schumacher

De Duitser, die zelf enkele jaren in de F1 reed namens Haas, is de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De F1-legende kwam onlangs in het nieuws doordat hij voor het eerst sinds tijden een teken van leven gaf. Schumacher raakte na een zwaar ski-ongeluk in 2013 in coma en sindsdien is het onduidelijk wat zijn toestand precies is.

Formule 1-legende Michael Schumacher laat op bijzondere manier van zich horen, en dat zorgt ook voor ongeloof Michael Schumacher (56) is sinds een ernstig ski-ongeval in 2013 niet meer in het openbaar verschenen, maar met een bijzondere actie heeft hij nu wel een teken van leven gegeven. Hoe de Duitse racelegende er daadwerkelijk aan toe, is weet alleen zijn familie.

De familie van Schumacher heeft besloten om dat niet met de buitenwereld te delen en dus was het groot nieuws toen duidelijk werd dat hij met behulp van zijn vrouw een handtekening had gezet op een helm. Daarop stonden ook de handtekeningen van alle nog levende wereldkampioenen. De helm gaat uiteindelijk voor het goede doel geveild worden.