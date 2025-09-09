Wesley Sneijder werkt aan een bijzondere uitdaging buiten de lijnen. De recordinternational probeert weer in vorm te komen en doet daarvoor mee aan het tv-programma Nog Eén Keer Fit. Samen met een paar andere oud-topvoetballers stort hij zich op een strenger trainings- en voedingsschema. Het gaat niet zonder slag of stoot, maar Sneijder merkt dat de weg terug naar een fitter lijf hem steeds beter bevalt.

Samen met Royston Drenthe en Wim Kieft begon Sneijder aan de afvalstrijd. Onder leiding van presentator Rutger Castricum werd het drietal gevolgd tijdens trainingen en een gezondere leefstijl. Voor Kieft kwam er vroegtijdig een einde aan het traject door complicaties na een knieoperatie, maar Sneijder zet door.

'Nog één laatste eindsprint'

"Ik ben onderweg en ik voel me lekker", zei Sneijder maandagavond op Ziggo Sport bij Rondo. "Ik voel me echt goed. En we zijn er nog niet, maar ik ben al acht kilo kwijtgeraakt. Ik wil nog even die laatste eindsprint maken, en dan is het genoeg", klinkt hij gretig.

Een concreet streefgewicht heeft Sneijder niet. "We hebben dat al een paar keer aangepast onderweg. Eigenlijk had ik er nu al moeten zijn, maar dat is steeds verschoven. We gaan zien waar het stopt. Maar ik wil nog even die laatste sprint trekken."

Sneijder eerlijk over moeilijke periode

Voor de oud-middenvelder is het vooral een mentale strijd. "Je moet het echt zelf willen. Iedereen kan zeggen: Ga lekker sporten vandaag, dat is goed voor je. Maar als jij die knop niet omzet, gebeurt er niks. Het voelt alsof je weer topsporter bent. Dat je in de spiegel kijkt en zegt: vandaag ga ik!"

Sneijder wijt zijn overgewicht aan een moeilijke periode in zijn leven. De Utrechter verloor kort na elkaar zijn beide ouders. "Als je constant in ziekenhuizen loopt, dan ben jij zelf niet het allerbelangrijkste. Daardoor is het zo gelopen. Maar juist daarom ben ik extra blij dat ik me nu weer goed voel."

Goed nieuws voor familie Sneijder

Naast zijn eigen afvalrace viel er voor Sneijder ook positief nieuws te vieren. Zijn oudste zoon Jessey werd 19 jaar en tekende zijn eerste profcontract bij FC Utrecht. De aanvallende middenvelder treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Trots op jou", schreef Sneijder bij de foto van het contractmoment.

Ook zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau stond op sociale media stil bij de verjaardag van Jessey. "Fijne verjaardag aan de liefste broer en grote jongen van de wereld. We houden zo veel van je", schreef ze liefdevol op Instagram. Cabau en Sneijder hebben samen één zoon: Xess Xava, inmiddels 9 jaar oud.