De (schoon)familie van Max Verstappen is ontsnapt aan een enorme tragedie. Julia Piquet, het zusje van Kelly, was samen met haar Nederlandse moeder en schoonmoeder betrokken bij een auto-ongeluk. "Het was angstaanjagend."

Dat nieuws maakte Verstappens zwager Daniel Suárez bekend via X (voorheen Twitter) en Instagram. Op de sociale mediums deelde hij foto's van een volledig in de prak gereden Chevrolet Blazer. Suárez schrijft: "Deze auto heeft het leven gered van mijn vrouw, moeder en schoonmoeder." De Mexicaans-Amerikaanse Suárez rijdt zelf in de NASCAR Cup Series. Hij sprak van een 'angstaanjagende dag'. "Vandaag ben ik zo dankbaar dat ze nog leven."

What is left of Julia’s Chevy Blazer. This car saved the lives of my wife, mother and mother in law. Yesterday was a very scary day. Today, I’m just so grateful that they are alive. pic.twitter.com/Cr2Wann5S3 — Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) October 7, 2025

Ongeluk op snelweg

De schoonzus van Verstappen reed op de snelweg in de Amerikaanse staat North Carolina. Toen ze met haar moeder en schoonmoeder linksaf wilde slaan, werd ze van achteren aangereden door een voertuig. Daardoor kwam het drietal terecht op de andere weghelft, waarbij de zijkant van de auto werd geramd. Dat verklaarde hoofdagent Chris Casey van de North Carolina State Highway Patrol.

De schoonzus, en -moeder van Verstappen werden net als de derde inzittende naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden ze behandeld aan niet-levensbedreigende verwondingen. De veroorzaker van het ongeluk werd aangeklaagd voor het niet verminderen van de snelheid.

Piquet toont schade van ongeluk

Julia Piquet deelde beelden van het ongeluk op haar Instagram Stories. Ook liet ze de trui zien die ze droeg. Het sweatshirt van American football-team Miami Hurricanes is op de rechterschouder bedekt met bloed. Kelly Piquet reageerde met een hartje en een biddende emoticon onder de post van Suárez.

i © Instagram: juliapiquet

Half Nederlandse

Julia is de schoonzus van Verstappen. Ze is het kind van voormalig wereldkampioen F1 Nelson Piquet en de Nederlandse Sylvia Tamsma, wat haar half-Nederlands maakt. Ze is de tante van Penelope (kind van Kelly Piquet en Daniil Kvyat) en Lily, de eerste dochter van Max Verstappen.

In 1978 trouwde Nelson Piquet met het Nederlandse model Sylvia Tamsma. Ze kregen drie kinderen: Nelson Jr., Kelly en Julia. In 1993 eindigde het huwelijk.