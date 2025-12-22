Sylvie Meis werd als voetbalvrouw van ex-topspeler Rafael van der Vaart in één klap beroemd. In Nederland ging het goed met haar carrière als gezicht van Fox Kids en TMF, maar in Duitsland kwam haar carrière pas echt in een stroomversnelling terecht. Al liep ze ook al snel tegen een enorme teleurstelling aan. De zwangerschap van zoon Damián gooide nog roet in het eten van het nieuwe avontuur bij onze oosterburen.

De inmiddels 47-jarige Meis vertelt in gesprek met journaliste Antoinnette Scheulderman in het programma Geur van Succes hoe haar carrière als model begon in Duitsland. In de aflevering van maandag 22 december vertelt de ex-vrouw van Van der Vaart over een enorme kans die ze moest laten lopen. In 2005 trouwde Meis met de toenmalig speler van Ajax. In die zomer vertrokken ze samen naar Hamburg omdat voetbalclub HSV Van der Vaart gekocht had.

'Het ging meteen los'

"We kwamen aan in Duitsland en het ging meteen los. Hij, ik en wij stonden elke dag in de krant. Maar Duitsland is zo groot, in de eerste jaren kende echt niet heel Duitsland mij. Pas toen ik begon bij RTL (waar ze liefst elf jaar een contract had, red.) en de kans kreeg als jurylid bij een talentenshow met wekelijks zo'n 13 miljoen kijkers, ging het helemaal los." Meis was in eerste instantie nog vooral 'de voetbalvrouw' en 'de vrouw van', maar bouwde in Duitsland ook gestaag aan haar eigen carrière.

'Ik kreeg elke dag aandacht'

"Het was mijn eigen keuze om die route zo te nemen. Ik heb bewust alle contracten in Nederland laten aflopen voordat we gingen trouwen en verhuizen. Naar Duitsland gaan zag ik als een nieuw avontuur als 'mevrouw Van der Vaart'. Ik ging wel meteen Duits leren. Ik kreeg elke dag aandacht en moest veel interviews geven." Al die aandacht maakte ook van Meis een steeds grotere ster in Duitsland. Sterker nog: het toen toonaangevende blad Otto wilde haar op de cover hebben.

Zwangerschap van Damián van der Vaart

"Ik was vrij snel zwanger (van zoon Damián, red.) na ons trouwen, maar toen kreeg ik al snel de kans om op de cover van Otto te komen. Die hebben we af moeten zeggen, want ik was pas net zwanger en kon dat nog niet zeggen. Ik hoopte toen dat die kans weer zou komen, want ze kwamen echt voor mij. Daar stonden grote namen als Gisele Bündchen in, maar nog nooit een meisje uit Nederland." Die droom kwam uit, want een paar jaar later stond ze alsnog op de voorkant van het tijdschrift.