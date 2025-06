Daphne Deckers en de rest van het gezin van tennisicoon Richard Krajicek zit nog altijd volop in spanning na de operatie van de 53-jarige voormalig Wimbledon-winnaar (1996). Het zou zelfs zomaar kunnen dat hun twee kinderen ook gevaar lopen. Dat onthult de geëmotioneerde vrouw van Krajicek.

Krajicek werd een paar maanden geleden geopereerd aan zijn hart en dat laat diepe sporen na bij de ex-toptennisser én zijn gezin. "Richard slaapt op dit moment nog zo'n twintig uur per dag", zegt zijn vrouw Deckers tegen Story. "De komende weken mag hij steeds een beetje meer doen, maar we zijn er nog niet klaar mee." Ze geeft toe dat de operatie aan zijn hart, waarbij een verwijde aorta wordt versterkt met een prothese, er in heeft gehakt.

Grote stress bij tennislegende Richard Krajicek en zijn vrouw: 'Normaal gesproken is hij de rust zelve' Schrijfster Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennisheld Richard Krajicek, vertelt meer over de hartoperatie die haar man moest ondergaan. De zogeheten PEARS-ingreep leidde uiteraard tot veel zorgen en ongerustheid. 'Normaal gesproken is hij de rust zelve, maar de avond vóór de operatie zaten we elkaar in het ziekenhuis toch wel even met grote ogen aan te kijken.'

'Het is zo kwetsbaar'

"Ja, het doet me wel wat", vertelt Deckers vol emotie. "Het is een uitkomst dat Richard voor deze operatie in aanmerking kwam hoor, want normaal gesproken is hij straks weer helemaal de oude en geen hartpatiënt meer. Maar toch vond ik het allemaal best heftig. Richard heeft al heel wat operaties gehad. Na zijn tenniscarrière heeft hij bijvoorbeeld zelfs zijn been letterlijk laten doorzagen, om de stand te veranderen. Maar een hartoperatie... Dat is toch anders. Zijn borstkas moest helemaal open en het is zo kwetsbaar."

Vrouw van tennisicoon Richard Krajicek ontmoet ex-vriend: 'Dezelfde twinkel in zijn ogen' Daphne Deckers (56), de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, bezocht onlangs haar oude school vanwege een reünie. Het voelde gek genoeg meteen weer vertrouwd om daar te zijn. Ook kwam ze een ex-vriendje tegen.

Zorgen om kinderen Alec en Emma

Waar voor veel families en gezinnen de tijd van vakanties begint, zit een ontspannen tripje er voorlopig niet in. Ook niet omdat Krajicek niet mag reizen. Maar bij het gezin gaat het ook helemaal niet over relaxen. Sterker nog: er zijn inmiddels ook grote zorgen om de twee kinderen, Alec en Emma. "Er zijn wat hartproblemen aan de kant van Richards moeder in de familie. Er wordt nu onderzocht of onze kinderen niet soortgelijke problemen hebben, want het kan erfelijk zijn. Dus dat is nog even spannend."

Richard Krajicek

De 53-jarige Krajicek is vooralsnog de eerste en enige Nederlander die één van de vier tennis-Grand Slams won. In 1996 was hij de beste op Wimbledon, het 'heilige' grastoernooi van Engeland. Na zijn actieve carrière als topsporter werd hij onder andere toernooidirecteur van het ATP-toernooi van Rotterdam, het ABN Amro Open. Daar was hij in februari, voor zijn operatie, nog actief.