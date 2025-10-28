Herfstvakantie. Een ideaal moment om de elektrische karts van TeamSport E-Karting in Utrecht uit te proberen. Verslag van een ochtendje racen op de indoorbaan langs de snelweg A2.

Bij het parkeren gaat het al bijna mis. ‘The Wall’, het imposante gebouw langs de A2, kent meerdere parkeergarages. Met een beetje pech parkeer je op P3, terwijl je bij P1 moet zijn. Ach ja, dan heb je alvast een kleine warming-up gedaan.

TeamSport E-Karting is populair deze dagen. Dat komt vanwege de schoolvakantie. Gezinnen gaan erheen, vriendengroepen boeken een of meerdere heats of een enkeling, zoals ik, gaat langs om de 450 meter lange indoorbaan te testen.

Raceliefhebbers genoeg in Nederland. Dat blijkt ook deze druiligere donderdagochtend, waarop storm Benjamin zich voorzichtig laat zien. Een klein ventje in een Max Verstappen-jack loopt met zijn vijfkoppige gezin naar binnen, waarschijnlijk nog niet wetend dat zij zelf snel als een storm zullen razen door de hal van TeamSport E-Karting.

i Bij TeamSport E-Karting vlieg je lekker door de bochten. © TeamSport E-Karting

Briefingroom

Eerst inchecken natuurlijk, anders weten ze niet dat je er bent. Je krijgt - als je er zelf geen hebt - tegen betaling een balaclava, een bivakmuts voor racers, mee. Dan volgen meteen de eerste instructies: ‘Blauwe lijn volgen en plaatsnemen in de briefingroom.’ Langs de bar en de kartbaan richting de plek waar iedereen verzamelt.

De deur sluit. Een instructeur vertelt wat we zo te zien krijgen. Op de muur hangen allemaal posters met daarop instructies en signalen, zoals welke kleur iedere vlag of stoplicht betekent. Dan gaat de lamp uit en het videoscherm aan.

Het is na drie minuten duidelijk: wie écht goed voorbereid wil zijn, kijkt nog even naar een plattegrond van de baan om zo alvast de bochten uit het hoofd te leren en de momenten te kiezen waar kan worden ingehaald.

Helm natuurlijk niet vergeten, eventueel je waardevolle spullen in een kluisje leggen, balaclava opzetten, helm vastmaken, plaatsnemen in je kart die een instructeur voor je aanzet en gordel vastklikken. Verwacht geen ronkende motoren en uitlaatgassen; de karts rijden hier elektrisch.

Lef en stuurtechniek

Voordat het racespektakel losbarst, laat de instructeur je nog een test doen: gasgeven en remmen en dan ben je klaar om te vertrekken. Veertien bochten, twee verdiepingen, 450 meter lang. Een mooie uitdaging voor de fanatiek racer die de snelste tijd wil neerzetten: wie in een heat zit met coureurs die veel remmen bij iedere bocht: parkeer je frustratie, het komt aan op je stuurtechniek en lef.

Vergeet trouwens je boostknop niet te gebruiken. Die kun je vijf seconden per ronde inhouden waardoor je kart, die normaal topsnelheden haalt van 45 kilometer per uur, ineens over de baan zoeft met 50+kilometer per uur. Zo zet je nóg snellere rondetijden neer.

Remmen? Een doodzonde die voor tijdverlies zorgt. De grip op de baan is goed genoeg om door de bochten te scheuren door het gas los te laten. Piepende banden horen erbij.

i © TeamSport E-Karting

Meteen de rondetijden checken

Na tien minuten zit de heat erop. Was het leuk? Absoluut! Was het frustrerend? Soms, omdat je ook afhankelijk bent van anderen die soms onbedoeld de weg versperren – met vrienden of collega’s voelt het natuurlijk anders, meer als een wedstrijd.

Het eerste wat je doet als je bent uitgestapt: naar het bord met de snelste rondetijden lopen. Bovenaan? In de middenmoot? Of juist de slak van het hele zootje? Zeker als je met vrienden of collega’s gaat karten: je wil in ieder geval niet bij die laatste groep horen. Tijd om na te praten: wat ging goed, wat ging fout?

Sommigen hebben genoeg gezien na één heat, maar in tien minuten een kartbaan leren kennen en precies de juiste rijlijn kiezen? Dat is vrijwel onmogelijk. Een tweede keer de baan op is zeker aan te raden.

Wie echt fanatiek is, kan bij de instructeurs om tips vragen. Zij vertellen graag op welke plekken je het best de boostknop kunt inzetten en hoe je de bochten aanvliegt. Je beleeft gegarandeerd een toptijd!

