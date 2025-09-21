Het Eredivisie-seizoen barst nu écht los! De eerste Super Sunday (PSV - Ajax en AZ - Feyenoord) staat op het programma en dat kan maar één ding betekenen: spanning en sensatie ten top. Wie zet nu al goede stappen richting de koppositie?

Het nieuwe Eredivisie-seizoen is lekker van start gegaan. Met een daverende stunt van Telstar (0-2 winst in Eindhoven), ‘lucky’ Feyenoord dat wederom door het oog van de naald kruipt en Ajax dat ondanks een stroeve start toch meedoet om de koppositie, is één ding zeker: het belooft weer een fantastisch voetbalseizoen te worden. Helemaal onderin, waar de ‘kleintjes’ belangrijke punten sprokkelen in het rechterrijtje.

Vip-pas voor voetbalfans

Om het seizoen nóg spannender te maken, heeft kansspelaanbieder BetMGM de seizoenkaart in het leven geroepen. Waar de meeste seizoenkaarten toegang geven tot het stadion van je favoriete club, biedt de BetMGM seizoenkaart voetballiefhebbers die zo nu en dan een bet plaatsen exclusieve promoties en extra’s. Zie het als een vip-pas waar je week in, week uit op de eerste rij zit.

Wat krijgen BetMGM seizoenkaarthouders?

Gebruikers van de BetMGM seizoenkaart genieten onder andere van de volgende voordelen:



- Een welkomstaanbieding voor nieuwe spelers met free bets tot 50 euro

- Wekelijkse free bet-promoties

- Specials en golden boosts voor verhoogde odds bij verschillende wedstrijden

- Golden goals-promoties waarmee je kans kunt maken op de jackpot van 100.000 euro

Kortom, alles wat de fanatieke voetbalsupporter nodig heeft. Meer weten? Ga voor alle voorwaarden en spelregels naar BetMGM .

Mis niks van de actie

De BetMGM seizoenkaart altijd bij de hand hebben? Met de BetMGM-app kun je overal en op elk moment met een paar drukken op de knop meespelen. Download hier de app voor zowel Android als iOS.

Verantwoord spelen

Alle producten en promoties van BetMGM zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 24 jaar en ouder. Ook moet je een geldig account bij BetMGM hebben om deel te nemen.