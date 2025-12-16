Dartsliefhebbers boffen: het dartspektakel is losgebarsten in Alexandra Palace, ook wel Ally Pally in de volksmond. Van Luke Littler en Luke Humphries tot Michael van Gerwen en Gian van Veen, alle topdarters zijn in Londen van de partij. Wie is jouw favoriet op het WK darts 2026?

Zodra het eerste pijltje door de lucht zoeft, weet je het weer: dit is geen toernooi, dit is dé dartsgekte waar je het hele jaar op hebt gewacht.

(Nederlandse) favorieten & deelnemers

De bookmakers zien titelverdediger Littler als dé favoriet voor het WK darts 2026. Eerlijk is eerlijk: wie hem het afgelopen jaar heeft zien gooien, weet dat die favorietenrol allesbehalve overdreven is. De inmiddels 18-jarige Engelsman weet wat het is om het WK darts te winnen. Vorig jaar was Littler in de finale met 7-4 te sterk voor Humphries, de nummer twee op het favorietenlijstje van dit jaar.

Zijn er ook Nederlanders die serieuze kanshebbers zijn op het WK darts 2026? Jazeker, de nummer drie op het favorietenlijstje is namelijk onze landgenoot Gian van Veen. Michael van Gerwen, die het WK darts al drie keer wist te winnen, staat op de zesde plek in het rijtje kanshebbers. Alleen Phil Taylor (13x) wist het WK darts vaker te winnen dan Mighty Mike. Van Veen en Van Gerwen zijn slechts twee van de vijftien Nederlanders die zich geplaatst hebben voor het WK Darts 2026. Onder meer Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Niels Zonneveld zijn van de partij.

Belangrijke data WK Darts 2026

Het WK darts is begonnen op donderdag 11 december 2025. Wacht jij liever op het echte spektakel en de spanning? Dan moet je wachten tot (begin) 2026. Op 1 januari staan namelijk de kwartfinales op het programma, terwijl het één dag later tijd is voor de halve finales.

Op 3 januari 2026 start om 21:00 uur het absolute hoogtepunt van de dartswereld: de WK darts-finale. Eén wedstrijd, twee darters en de eeuwige dartsroem die op het spel staat.

Interessante feitjes over hét darttoernooi

Er doen maar liefst 128 spelers mee aan het WK darts 2026, dat zijn er 34 meer dan vorig jaar.

De winnaar van het WK darts 2026 casht bijna zo'n 1,2 miljoen euro: een verdubbeling ten opzichte van de laatste editie.

