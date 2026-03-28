Ajax-smaakmaker Mika Godts heeft zaterdag zijn interlanddebuut gemaakt voor het Belgische nationale team. De Rode Duivels wonnen ruim van Amerika (2-5) tijdens een oefenduel in aanloop naar het WK. Godts debuteerde met een invalbeurt in de zeventigste minuut en kon net geen assist achter zijn naam zetten.

De 20-jarige vleugelaanvaller van Ajax kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Jérémy Doku. Hoewel de Amsterdammers een rommelig seizoen beleven met teleurstellende resultaten en meerdere wisselingen binnen de staf, valt Godts positief op. De Belg was goed voor veertien doelpunten en elf assists in 36 duels in Amsterdam, wat hem zaterdag zijn debuut als Belgisch international opleverde.

Hoewel de Belgen het duel ruim wonnen, kwam Amerika wel op voorsprong. Weston McKennie kopte ongeveer tien minuten voor rust raak uit een hoekschop. Zeno Debast bracht de Rode Duivels net voor rust op gelijke hoogte van afstand. In de tweede helft konden de Belgen uitlopen. en werd er liefst vier keer gescoord door de zuiderburen. Net voor het eindsignaal kon Patrick Agyemang nog iets terug doen namens Amerika en bracht de eindstand op 2-5.

Geen assist

Tegelijkertijd met Godts kwam zijn Eredivisie-collega Ricardo Pepi binnen de lijnen aan de kant van Amerika. Aan beide kanten viel er nog één doelpunt nadat zij binnen de lijnen waren gekomen. Het scheelde weinig of de Belg had tijdens zijn debuut direct een assist achter zijn naam kunnen noteren. De Ajacied gaf een steekbal op Loïs Openda, maar de spits kwam niet voorbij doelman Matt Turner.

Ajax

Na de interlandperiode zal Godts aanstaande 11 april met Ajax zijn opwachting maken in de VriendenLoterij Eredivisie tegen hekkensluiter Heracles Almelo. Ajax staat momenteel op de vierde plek in de competitie, achter NEC, Feyenoord en PSV.