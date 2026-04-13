Na een voetbalwedstrijd in Ghana is het gruwelijk misgegaan in de spelersbus van Berekum Chelsea. Tijdens een gewapende overval werd aanvaller Dominic Frimpong doodgeschoten, zo melden media in Ghana.

Berekum Chelsea, de club van Frimpong, had net een wedstrijd gespeeld tegen FC Samartex, waarna de ploeg naar huis vertrok. De bus werd echter tot stilstand gebracht door een groep gewapende overvallers. Zij sommeerden de spelers om uit de bus te komen en zij vluchtten daarna de bossen in. Daarna werden er verschillende schoten gelost, waarbij meerdere spelers gewond raakten. Frimpong werd bij de schoten in zijn hoofd geraakt.

Vervolgens werd Frimpong naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen na de overval. Op dit moment zijn er nog altijd spelers en stafleden die niet terug zijn gevonden nadat ze gevlucht waren in de bossen. Ook is de Ghanese politie op zoek naar de overvallers die nog altijd voortvluchtig zijn. In Ghana is er met verbijstering op het incident rond Frimpong en de spelers van Berekum Chelsea gereageerd.

This goal against Karela United on 22nd March 2026 was the last from Dominic Frimpong in a Berekum Chelsea shirt.

De twintigjarige Frimpong speelde voor Berekum Chelsea op huurbasis van de Aduana Stars. Dit seizoen had hij er al dertien wedstrijden voor de club opzitten in de Premier League van Ghana. In die duels vond hij twee keer het net. Op dit moment staat Berekum Chelsea op de zestiende plek in de Ghanese competitie. Die plek betekent aan het eind van het seizoen degradatie. De wedstrijd tegen Samartex ging ook met 1-0 verloren, al zal niemand zich hier na het duel druk om maken.