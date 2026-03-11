Arsenal is aan de eerste nederlaag van dit seizoen in de Champions League ontsnapt. De Londenaren maakten in de eerste ontmoeting met Bayer Leverkusen in de achtste finales kort voor tijd gelijk.

Scheidsrechter Umut Meler uit Turkije gaf in de 89e minuut een strafschop, omdat hij dacht dat oud-PSV'er Malik Tillman een overtreding maakte op Noni Madueke, ook een oud-speler van PSV. Uit de herhaling leek van een overtreding geen sprake. De Nederlandse videoscheidsrechter Rob Dieperink oordeelde dat Arsenal wel recht had op een strafschop. Invaller Kai Havertz, ex-speler van Bayer Leverkusen, scoorde: 1-1.

Bayer Leverkusen was kort na rust op voorsprong gekomen. Aanvoerder Robert Andrich kopte raak uit een hoekschop, nota bene hét wapen van Arsenal.

Arsenal won dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League alle acht wedstrijden en plaatste zich zo rechtstreeks voor de achtste finales. De tweede ontmoeting is volgende week in Londen. Bij Bayer Leverkusen had Ernest Poku een basisplaats en bij Arsenal deed Jurriën Timber vanaf het begin mee.

Nog drie duels

Later op de avond zijn er nog drie duels. Real Madrid en Manchester City zorgden voor het meest in het oog springende affiche. Daarnaast treft Paris Saint-Germain de Britse topclub Chelsea en neemt stuntploeg Bodo/Glimt uit Noorwegen het op tegen Sporting.

Op dinsdagavond vonden er ook al vier duels in de achtste finales plaats: Galatasaray - Liverpool (1-0), Atalanta Bergamo - Bayern München (1-6), Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (5-2) en Newcastle United - FC Barcelona (1-1). De returns vinden volgende week op dinsdag 17 en woensdag 18 maart plaats.