De blessure van Noa Lang heeft nogal wat stof op doen waaien, zo ook bij de UEFA. De wereldvoetbalbond kreeg een klacht van Galatasaray binnen en besloot daarop ook onderzoek te gaan doen.

Lang kwam in de wedstrijd tussen Galatasaray en Liverpool (4-0 voor Liverpool) in botsing met de boarding langs het veld van Anfield. De aanvallers van de Turkse club schreeuwde het uit en verschillende spelers liepen gelijk naar hem toe. Voetballer als Dominik Szoboszlai en Virgil van Dijk konden bijna niet kijken naar de nare duimblessure die Lang had opgelopen. Al vrij snel werd duidelijk dat de aanvaller onder het mes moest en die operatie is inmiddels goed verlopen, waardoor Lang aan zijn revalidatie kan starten.

Gelukkig heeft Lang bij Galatasaray een maatje waarmee hij zich op zijn revalidatie kan storten. Ook spits en topscorer Victor Osimhen liep een blessure aan zijn hand op en zit net als de Oranje-international met een arm in het verband. De twee deelden beelden op hun Instagram van een FaceTime-gesprek en noemen elkaar 'tweelingbroers' vanwege dezelfde blessure.

Statement van de UEFA

Vanuit de UEFA is er inmiddels zelfs een statement naar buiten gekomen na de blessure van Noa Lang. "De UEFA heeft de omstandigheden bekeken aangaande het incident van Galatasaray-speler Lang. Wij gaan de situatie naast het veld, inclusief de LED-boarding de aankomende wedstrijden grondig checken. De UEFA wil zo alle risico's identificeren en deze zo veel mogelijk verkleinen. Als daar maatregelen voor nodig zijn dan zullen we dat niet laten. Wij wensen Noa Lang in ieder geval een snel en goed herstel", vertelt de bond tegenover The New York Times.

De bond bracht dit statement naar buiten nadat Galatasaray officieel een klacht in had gediend. Dat onthulde een woordvoerder van de clubleiding tegenover de Turkse media. Galatasaray diende een klacht in om de UEFA het salaris van Lang te laten betalen. Volgens de Turkse club is de bond verantwoordelijk voor zijn blessure. De club is extra zuur omdat Lang maar tot de zomer wordt gehuurd van Napoli en mogelijk dus wedstrijden mist voor de Turken. Het is nog niet bekend hoe lang de buitenspeler afwezig is.