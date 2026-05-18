Daley Blind en Donny van de Beek dreigen met Girona uit La Liga te degraderen. De Catalaanse club ging met 1-0 onderuit bij Atlético Madrid en zakte daardoor naar de achttiende plek, een positie die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.

Ademola Lookman maakte al voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd, na voorbereidend werk van Antoine Griezmann. De Fransman speelde zijn laatste competitieduel in het Metropolitano. Blind en Van de Beek kwamen bij Girona niet in actie en bleven de hele wedstrijd op de bank.

Met nog één speelronde te gaan staat Girona op 40 punten. Real Mallorca, dat met 2-0 verloor van directe concurrent Levante, heeft er 39 en staat negentiende. Real Oviedo is als hekkensluiter al gedegradeerd. Levante ging Girona voorbij, net als Elche en Deportivo Alavés, die wonnen van Getafe (1-0) en Oviedo (0-1).

Andere wedstrijden in La Liga

Real Madrid boekte een 1-0 zege op bezoek bij Sevilla. Vinícius Júnior maakte na een kwartier het enige doelpunt. Kylian Mbappé speelde de hele wedstrijd mee bij de Madrilenen. Ondanks de nederlaag is Sevilla met 43 punten veilig, omdat Girona het in de laatste speelronde opneemt tegen Elche, de huidige nummer zeventien.

Barcelona sloot de laatste thuiswedstrijd van het seizoen af met een 3-1 overwinning op Real Betis. Frenkie de Jong ontbrak bij de Spaanse kampioen. Raphinha opende de score voor rust en maakte na de pauze ook de 2-0. Isco deed vanaf de stip iets terug namens Betis, maar João Cancelo besliste de wedstrijd kort daarna met de derde treffer. Trainer Hansi Flick gunde Robert Lewandowski, die na dit seizoen vertrekt, nog een publiekswissel.

Nederlands duo bij Girona

Blind en Van de Beek waren eerder al teamgenoten bij Ajax, en sinds 2024 spelen samen bij Girona FC. Blind werd daar al snel een belangrijke speler. Voor Van de Beek was de stap naar Spanje een kans om na een moeilijke tijd bij Manchester United weer plezier en ritme te vinden. Dat ging alleen nog niet vanzelf. Door blessures en veel concurrentie kwam hij wisselend aan spelen toe.

