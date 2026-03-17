Sportpresentatrices Hélène Hendriks en Noa Vahle reizen voor hun werk de hele wereld over voor voetbalwedstrijden. Overal proeven ze de sfeer bij het stadion, maar die kan ook weleens grimmig zijn.

Daarover vertellen ze in de podcast HNM. Vahle heeft net een tripje naar Istanbul achter de rug voor de Champions League-wedstrijd tussen Galatasaray en Liverpool. "Geen gehoorschade?", vraagt Hendriks zich af. "Nou, jeetje", begint Vahle. "Dat was niet normaal. Ik heb serieus nog nooit zoiets meegemaakt." Op het moment dat liverpool aan de bal was ontstond er een oorverdovend fluitconcert. "Dat was zó hard."

Vervolgens deelt Hendriks een aantal ervaringen van een sfeer die omsloeg bij een voetbalwedstrijd. Zo is ze een keer weggerend bij een wedstrijd van PAOK. Vahle heeft iets soortgelijks meegemaakt bij AEK Athene. "Na afloop voel je die sfeer omslaan buiten. Toen was het rennen en traangas. Dat doet pijn. Kanonnen, dat is echt niet lachen."

Onveilige situatie

"Ik voel me bijna nooit onveilig", vervolgt Hendriks. "Ik heb het één keer wel in Oekraïne gehad, al een paar jaar geleden. Toen voelde ik me echt heel onveilig. Toen moest ik door een park richting het stadion en dat park was hartstikke donker, ik was in mijn eentje. Er was geen cameraman of wat dan ook bij, want ik had een lokale cameraman."

"Toen ben ik ook wel gaan rennen en heb ik me uiteindelijk half vastgeklampt aan Marcel Maijer (voormalig RTL-presentator, red.). Die herkende ik nog net", aldus de presentatrice.

Liverpool - Galatasaray

Vahle benadrukt vervolgens dat ze wel heeft genoten van de trip naar Galatasaray. Met name van haar interview met Liverpool-trainer Arne Slot. "Want wat is die goed met pers." De Engelse club verloor met 1-0 in Istanbul. Woensdag wordt de return gespeeld om een plek in de kwartfinale van de Champions League.