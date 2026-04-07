Bayern München zorgt voor een horroravond van Real Madrid in het eigen Santiago Bernabeu. De Spaanse topclub zag vlak voor rust Luis Diaz al de 0-1 maken en 21 seconden na rust maakte Harry Kane er meteen 0-2 van. Bij Sporting - Arsenal dachten de bezoekers tegen de verhoudingen op voorsprong te komen, maar is de goal afgekeurd. Volg hier de Champions League-kwartfinales live.

Real Madrid staat al vanaf de eerste minuut onder enorme druk van de veel scorende Duitsers. Kylian Mbappé was één keer gevaarlijk uit de counter en Vinicius Junior kreeg twee slappe ballen op Manuel Neuer geschoten, maar dat was het in eigen huis. De verdediging moest alle zeilen bezetten om de goal achter keeper Lunin schoon te houden, maar dat lukte maar 40 minuten. Toen was Luis Diaz er als de kippen bij om de langverwachte 0-1 te maken.

Dure gele kaart Tchouameni en razendsnelle 0-2

Alsof de achterstand niet erg genoeg is, kreeg ook de Franse middenvelder Aurelien Tchouameni een dure gele kaart van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Hij mist sowieso de return in de Allianz Arena in München volgende week. Het is maar de vraag hoe spannend die return nog wordt, want Kane zorgde vlak na rust al voor een doodse stilte in de Spaanse hoofdstad.

Hij kon van de rand van de zestienmeter helemaal vrij inschieten en zorgde na 21 seconden in de tweede helft voor de 0-2 en daarmee al de beslissing. Het is zijn 49ste goal van het seizoen in alle competities. De jongeling Alvaro Carreras raakte na de aftrap van Real Madrid de bal knullig kwijt. Via Vinicius en Mbappé kreeg Real Madrid nog grote kansen op de aansluiting, maar stond de veertigjarige Manuel Neuer telkens in de weg.

Sporting - Arsenal

Sporting is de hele partij al veel beter dan Arsenal, maar drukte dat nog niet uit in de score. Al vroeg in de eerste helft knalde een inzet van de Portugezen op de lat uiteen. Tegen de verhoudingen in kwam Arsenal in de tweede helft op voorsprong (0-1), maar werd de goal terecht afgekeurd omdat voormalig Sporting-spits Viktor Gyökeres buitenspel stond voorafgaand aan het schot van Zubimendi.

Arsenal wil eindelijk weer eens kampioen worden van Engeland en heeft nog twee borden om op te schaken. In de Premier League is Manchester City tot op zes verliespunten genaderd en gaat de ploeg van Mikel Arteta een spannend slot in. In de FA Cup en de Carabao Cup kunnen de Londenaren een beker vergeten.