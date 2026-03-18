Arne Slot en Liverpool zijn woensdagavond bezig aan een heel belangrijk duel. Op Anfield is de tweede ontmoeting met Galatasaray in de achtste finales van de Champions League. Virtueel zijn beide ploegen in evenwicht, na een ingestudeerde corner van Liverpool. Volg de verrichtingen van dat duel hieronder live.

Liverpool begon fel aan het duel met de Turken. Galatasaray maakte daar slim gebruik van, door opzichtig te vallen. Het leidde tot irritaties bij Liverpool en Arne Slot, die voor de wedstrijd te horen kreeg dat er van scheidsrechter werd gewisseld. Uiteindelijk bezweek Gala onder de druk. Liverpool had een corner ingestudeerd, die perfect werd uitgevoerd. Alexis Mac Allister gaf de hoekschop laag voor rond het zestienmetergebied, Dominik Szoboszlai liep de bal binnen: 1-0.

Dat was de aanzet voor een nog grotere Liverpool-storm richting het doel van Ugurcan Çakir. Die redde zijn ploeg enkele keren, met name vlak voor rust. Toen kreeg de thuisploeg namelijk een strafschop, waarbij de geplaagde Mo Salah achter de bal ging staan. De Egyptenaar deed een mislukte panenka en vond Çakir op zijn weg. Die keeper was in blessuretijd vervolgens ook nog alert op pogingen van Salah en Florian Wirtz.

Heenduel

Liverpool speelde vorige week de heenwedstrijd van het tweeluik. In Istanboel werd het 1-0 door een goal van Mario Lemina. Eerder in de competitiefase trof de ploeg van Slot ook al de Turkse grootmacht. Ook toen eindigde het duel met dezelfde cijfers in het voordeel van Galatasaray. Liverpool zal dus gebrand zijn op revanche.

Drie Nederlanders vanaf de start

Voor de return in Liverpool heeft Slot gekozen voor een basisopstelling met daarin drie Nederlanders. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong starten, Cody Gakpo zit op de basis. Hugo Ekitiké, Mohamed Salah en Florian Wirtz moeten voor de goals en creativiteit zorgen. Bij tegenstander Galatasaray moet Noa Lang het ook doen met een reservebeurt.

Opstellingen Liverpool en Galatasaray

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitiké, Wirtz



Galatasaray: Ugurcan Çakir; Boey, Singo, Bardakci, Jakobs; Toreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Sallai; Osimhen

Arne Slot hoopt op steun van Anfield

"Het wordt lastig, want we hebben dit seizoen twee keer tegen ze gespeeld en beide keren verloren", zei Slot dinsdag op de persconferentie. "Het goede nieuws is dat dit de eerste thuiswedstrijd tegen ze is en dat we de steun van onze fans hebben, die er weer zullen zijn. Ze zijn er altijd voor ons geweest en zullen er voor deze club altijd blijven."

Door de matige resultaten op nationaal niveau neemt de kritiek op Slot steeds verder toe. "Als het waar is dat de fans ongeduldig worden, dan merk ik daar helemaal niets van. Maar ik weet ook hoe de voetbalwereld werkt. Winnen kan veel veranderen en dat is wat we moeten doen", verzekerde hij.